Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата
11:36 17.10.2023 (обновлено: 11:47 17.10.2023)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтенд компании "ФосАгро" на агропромышленной выставке "Золотая осень". Архивное фото
© Sputnik / Алексей Куденко/
Это полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Российский холдинг "ФосАгро" начал поставки водорастворимых удобрений (моноаммонийфосфат (МАФ)) в Узбекистан и Казахстан, сообщает компания.
Эти удобрения хорошо подходят для жаркого климата и территорий с дефицитом воды. Рынки жидких и водорастворимых удобрений Центральной Азии имеют огромный потенциал, уточняют в сообщении.
"Водорастворимый МАФ как нельзя лучше подходит для жаркого климата, который характеризуется дефицитом влаги — в этих условиях применение только гранулированных удобрений не всегда оправдано. В свою очередь, использование APALIQUA NP 12:61 в рамках комплексных систем минерального питания на основе гранулированных удобрений местных производителей способно дать синергетический эффект: и в объеме, и в качестве садоводческой и овощной продукции", — говорит генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.
Производство новой марки удобрения началось в январе 2023 года.
Водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61 – полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации (способ внесения жидких удобрений либо пестицидов, одновременно с осуществлением орошения) и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур. Благодаря уникальным характеристикам по растворимости в воде, эта марка может использоваться в любых системах полива, включая современные капельные системы, применяться и на открытых, и на защищенных грунтах, для внекорневых подкормок или как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений.
ФосАгро — один из ведущих мировых и крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений.
"ФосАгро-Регион" активно развивает направление поставок минеральных удобрений и кормовых добавок в страны ближнего зарубежья. В настоящее время компания работает на рынках 11 стран. За 9 месяцев 2023 года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки удобрений ФосАгро в эти регионы в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 200 тыс. тонн.
"ФосАгро-Регион" активно развивает направление поставок минеральных удобрений и кормовых добавок в страны ближнего зарубежья. В настоящее время компания работает на рынках 11 стран. За 9 месяцев 2023 года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки удобрений ФосАгро в эти регионы в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 200 тыс. тонн.