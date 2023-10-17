https://uz.sputniknews.ru/20231017/rossiya-postavki-uzbekistan-udobreniya-jarkiy-klimat-40027620.html

Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата

Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата

Это полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур

2023-10-17T11:36+0500

2023-10-17T11:36+0500

2023-10-17T11:47+0500

россия

узбекистан

казахстан

удобрения

вода

сельское хозяйство

поставки

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Российский холдинг "ФосАгро" начал поставки водорастворимых удобрений (моноаммонийфосфат (МАФ)) в Узбекистан и Казахстан, сообщает компания.Эти удобрения хорошо подходят для жаркого климата и территорий с дефицитом воды. Рынки жидких и водорастворимых удобрений Центральной Азии имеют огромный потенциал, уточняют в сообщении.Производство новой марки удобрения началось в январе 2023 года.Водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61 – полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации (способ внесения жидких удобрений либо пестицидов, одновременно с осуществлением орошения) и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур. Благодаря уникальным характеристикам по растворимости в воде, эта марка может использоваться в любых системах полива, включая современные капельные системы, применяться и на открытых, и на защищенных грунтах, для внекорневых подкормок или как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений.ФосАгро — один из ведущих мировых и крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений."ФосАгро-Регион" активно развивает направление поставок минеральных удобрений и кормовых добавок в страны ближнего зарубежья. В настоящее время компания работает на рынках 11 стран. За 9 месяцев 2023 года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки удобрений ФосАгро в эти регионы в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 200 тыс. тонн.

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