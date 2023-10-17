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https://uz.sputniknews.ru/20231017/rossiya-postavki-uzbekistan-udobreniya-jarkiy-klimat-40027620.html
Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата
Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата
Это полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур
2023-10-17T11:36+0500
2023-10-17T11:47+0500
россия
узбекистан
казахстан
удобрения
вода
сельское хозяйство
поставки
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Российский холдинг "ФосАгро" начал поставки водорастворимых удобрений (моноаммонийфосфат (МАФ)) в Узбекистан и Казахстан, сообщает компания.Эти удобрения хорошо подходят для жаркого климата и территорий с дефицитом воды. Рынки жидких и водорастворимых удобрений Центральной Азии имеют огромный потенциал, уточняют в сообщении.Производство новой марки удобрения началось в январе 2023 года.Водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61 – полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации (способ внесения жидких удобрений либо пестицидов, одновременно с осуществлением орошения) и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур. Благодаря уникальным характеристикам по растворимости в воде, эта марка может использоваться в любых системах полива, включая современные капельные системы, применяться и на открытых, и на защищенных грунтах, для внекорневых подкормок или как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений.ФосАгро — один из ведущих мировых и крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений."ФосАгро-Регион" активно развивает направление поставок минеральных удобрений и кормовых добавок в страны ближнего зарубежья. В настоящее время компания работает на рынках 11 стран. За 9 месяцев 2023 года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки удобрений ФосАгро в эти регионы в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 200 тыс. тонн.
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узбекистан россия казахстан удобрения водорастворимое удобрение подкормка сельское хозяйство компания фосагро поставки жаркий климат дефицит воды влага
узбекистан россия казахстан удобрения водорастворимое удобрение подкормка сельское хозяйство компания фосагро поставки жаркий климат дефицит воды влага

Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата

11:36 17.10.2023 (обновлено: 11:47 17.10.2023)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтенд компании "ФосАгро" на агропромышленной выставке "Золотая осень". Архивное фото
Стенд компании ФосАгро на агропромышленной выставке Золотая осень. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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Это полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Российский холдинг "ФосАгро" начал поставки водорастворимых удобрений (моноаммонийфосфат (МАФ)) в Узбекистан и Казахстан, сообщает компания.
Эти удобрения хорошо подходят для жаркого климата и территорий с дефицитом воды. Рынки жидких и водорастворимых удобрений Центральной Азии имеют огромный потенциал, уточняют в сообщении.

"Водорастворимый МАФ как нельзя лучше подходит для жаркого климата, который характеризуется дефицитом влаги — в этих условиях применение только гранулированных удобрений не всегда оправдано. В свою очередь, использование APALIQUA NP 12:61 в рамках комплексных систем минерального питания на основе гранулированных удобрений местных производителей способно дать синергетический эффект: и в объеме, и в качестве садоводческой и овощной продукции", — говорит генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

Производство новой марки удобрения началось в январе 2023 года.
Водорастворимый МАФ APALIQUA NP 12:61 – полностью водорастворимое азотно-фосфорное удобрение для фертигации (способ внесения жидких удобрений либо пестицидов, одновременно с осуществлением орошения) и некорневых подкормок всех сельскохозяйственных культур. Благодаря уникальным характеристикам по растворимости в воде, эта марка может использоваться в любых системах полива, включая современные капельные системы, применяться и на открытых, и на защищенных грунтах, для внекорневых подкормок или как элемент комплексных систем питания растений на основе жидких минеральных удобрений.
ФосАгро — один из ведущих мировых и крупнейший российский производитель фосфорсодержащих удобрений.

"ФосАгро-Регион" активно развивает направление поставок минеральных удобрений и кормовых добавок в страны ближнего зарубежья. В настоящее время компания работает на рынках 11 стран. За 9 месяцев 2023 года "ФосАгро-Регион" увеличила поставки удобрений ФосАгро в эти регионы в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 200 тыс. тонн.
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