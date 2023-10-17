Шавкат Мирзиёев принял главу крупной китайской компании — фото
14:52 17.10.2023 (обновлено: 15:30 17.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина.
Достигнут ряд договоренностей, в частности, об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы рабочего визита в Пекин Шавкат Мирзиёев принял председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Шавкат Мирзиёев
Ван Вэньин отметил, что реализуемая программа реформ в Узбекистане формирует благоприятные условия и открывает широкие возможности для деятельности иностранных компаний, в частности китайских.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВан Вэньин, председатель индустриально-промышленного холдинга "Amer International"
Ван Вэньин, председатель индустриально-промышленного холдинга "Amer International"
Подчеркнуто, что компания рассматривает Узбекистан в качестве главного направления бизнеса в регионе Центральной Азии.
"Были обсуждены перспективные проекты по глубокой переработке и производству востребованной инновационной медной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая электротехнические товары, аккумуляторные батареи для электромобилей, микроэлектронику и полупроводники", — говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина.
Встреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина.
Достигнута договоренность об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в нашей стране, а также принятии "дорожной карты" по ускорению совместных инновационных проектов.
Для справки: "Amer International" осуществляет проекты в области высоких технологий, электроники и промышленности полупроводников, добывающей и перерабатывающей отраслях.
Компания входит в глобальный рейтинг “Fortune 500”. Имеет портфель активных проектов в Китае и за пределами страны стоимостью свыше $60 млрд.