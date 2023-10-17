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https://uz.sputniknews.ru/20231017/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-predsedatel-kitayskaya-kompaniya-40037306.html
Шавкат Мирзиёев принял главу крупной китайской компании — фото
Шавкат Мирзиёев принял главу крупной китайской компании — фото
Достигнут ряд договоренностей, в частности об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в Узбекистане
2023-10-17T14:52+0500
2023-10-17T15:30+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
председатель
компания
проект
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы рабочего визита в Пекин Шавкат Мирзиёев принял председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ван Вэньин отметил, что реализуемая программа реформ в Узбекистане формирует благоприятные условия и открывает широкие возможности для деятельности иностранных компаний, в частности китайских.Подчеркнуто, что компания рассматривает Узбекистан в качестве главного направления бизнеса в регионе Центральной Азии.Достигнута договоренность об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в нашей стране, а также принятии "дорожной карты" по ускорению совместных инновационных проектов. Для справки: "Amer International" осуществляет проекты в области высоких технологий, электроники и промышленности полупроводников, добывающей и перерабатывающей отраслях. Компания входит в глобальный рейтинг “Fortune 500”. Имеет портфель активных проектов в Китае и за пределами страны стоимостью свыше $60 млрд.
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узбекистан китай сотрудничество встреча пекин президент шавкат мирзиёев рабочий визит председатель компания amer international ван вэньин
узбекистан китай сотрудничество встреча пекин президент шавкат мирзиёев рабочий визит председатель компания amer international ван вэньин

Шавкат Мирзиёев принял главу крупной китайской компании — фото

14:52 17.10.2023 (обновлено: 15:30 17.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина.
Встреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга Amer International Ван Вэньина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Достигнут ряд договоренностей, в частности, об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы рабочего визита в Пекин Шавкат Мирзиёев принял председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Встреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга Amer International Ван Вэньина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ван Вэньин отметил, что реализуемая программа реформ в Узбекистане формирует благоприятные условия и открывает широкие возможности для деятельности иностранных компаний, в частности китайских.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВан Вэньин, председатель индустриально-промышленного холдинга "Amer International"
Встреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга Amer International Ван Вэньина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Ван Вэньин, председатель индустриально-промышленного холдинга "Amer International"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнуто, что компания рассматривает Узбекистан в качестве главного направления бизнеса в регионе Центральной Азии.
"Были обсуждены перспективные проекты по глубокой переработке и производству востребованной инновационной медной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая электротехнические товары, аккумуляторные батареи для электромобилей, микроэлектронику и полупроводники", — говорится в сообщении пресс-службы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина.
Встреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга Amer International Ван Вэньина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2023
Встреча Шавката Мирзиёева и председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Достигнута договоренность об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в нашей стране, а также принятии "дорожной карты" по ускорению совместных инновационных проектов.
Для справки: "Amer International" осуществляет проекты в области высоких технологий, электроники и промышленности полупроводников, добывающей и перерабатывающей отраслях.
Компания входит в глобальный рейтинг “Fortune 500”. Имеет портфель активных проектов в Китае и за пределами страны стоимостью свыше $60 млрд.
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