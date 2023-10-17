https://uz.sputniknews.ru/20231017/shavkat-mirziyoyev-vstrecha-predsedatel-kitayskaya-kompaniya-40037306.html

Шавкат Мирзиёев принял главу крупной китайской компании — фото

Шавкат Мирзиёев принял главу крупной китайской компании — фото

Достигнут ряд договоренностей, в частности об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в Узбекистане

2023-10-17T14:52+0500

2023-10-17T14:52+0500

2023-10-17T15:30+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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проект

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Сегодня в рамках программы рабочего визита в Пекин Шавкат Мирзиёев принял председателя индустриально-промышленного холдинга "Amer International" Ван Вэньина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ван Вэньин отметил, что реализуемая программа реформ в Узбекистане формирует благоприятные условия и открывает широкие возможности для деятельности иностранных компаний, в частности китайских.Подчеркнуто, что компания рассматривает Узбекистан в качестве главного направления бизнеса в регионе Центральной Азии.Достигнута договоренность об участии председателя компании "Amer International" в работе Совета иностранных инвесторов и открытии регионального офиса в нашей стране, а также принятии "дорожной карты" по ускорению совместных инновационных проектов. Для справки: "Amer International" осуществляет проекты в области высоких технологий, электроники и промышленности полупроводников, добывающей и перерабатывающей отраслях. Компания входит в глобальный рейтинг “Fortune 500”. Имеет портфель активных проектов в Китае и за пределами страны стоимостью свыше $60 млрд.

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