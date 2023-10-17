https://uz.sputniknews.ru/20231017/svo-rf-artilleriya-vsu-atacms-40051310.html

СВО: в РФ нарастят выпуск артиллерии, ВСУ применили ATACMS

СВО: в РФ нарастят выпуск артиллерии, ВСУ применили ATACMS

Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии, заявил министр обороны Сергей... 17.10.2023, Sputnik Узбекистан

2023-10-17T20:35+0500

2023-10-17T20:35+0500

2023-10-17T21:06+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

сергей шойгу

оружие

украина

всу

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ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Правительство России предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, для увеличения производства артиллерии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании в Национальном центре управления обороной. Сводку новостей об СВО публикует РИА Новости.По словам главы военного ведомства, сегодня федеральными органами исполнительной власти приняты меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, правительство России предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности. В индустриальном парке "Руднево" появятся новые производственные мощности концерна "Алмаз-Антей" по выпуску систем ПВО. Шойгу назвал это строительство важнейшим шагом на пути укрепления обороноспособности страны. По словам главы военного ведомства, на новом заводе будут выпускать системы противовоздушной обороны, которые по праву считаются лучшими в мире. Он выразил уверенность, что запуск завода позволит нарастить темпы производства наиболее востребованного вооружения. Новые системы в зоне СВОВ российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются непосредственно на танк и не подпускают украинские FPV-дроны ближе чем на 10 метров к защищенной таким устройством боевой машине, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова". По словам офицера, если обычный разведывательный дрон подлетит слишком близко к защищенной новым российским средством РЭБ боевой машине, он зависнет на месте и лишится связи со спутниками и своим оператором. Как сообщил РИА Новости технический директор АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало, в России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины. "Стрекоза" была передана на опытную эксплуатацию в войска, по итогам которой дрон получил положительные отзывы. БПЛА также подтвердил свою эффективность в зоне СВО. Киев впервые применил ракеты ATACMSУкраинские войска сегодня впервые запустили американские баллистические ракеты ATACMS по российским целям, пишет газета Politico. Издание уточнило, что Вашингтон тайно отправил это вооружение Киеву в последние недели. Ранее во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. До этого власти этого российского региона информировали, что в Бердянске ночью сработали системы ПВО, сообщалось о серии взрывов. Как сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске после ночных ударов ВСУ. Атаки беспилотников Восемь беспилотников были сбиты силами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы на подлете к Крыму в ночь на вторник, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке, войска Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными в зоне спецоперации 1 175 военнослужащих. Кроме того, подразделениями российских группировок, авиацией и артиллерией были уничтожены 33 единицы бронетехники противника, включая восемь танков, а также 14 буксируемых и самоходных гаубиц. Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

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спецоперация, россия, сергей шойгу, оружие, украина, всу