https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-kitay-podpisaniye-memorandum-sotrudnichestvo-sifrovyye-texnologi-40030474.html
Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий
Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий
Документ принят в ходе встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном в Пекине
2023-10-17T12:23+0500
2023-10-17T12:23+0500
2023-10-17T12:38+0500
узбекистан
китай
меморандум
цифровые технологии
сотрудничество
общество
шерзод шерматов
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий, сообщает пресс-служба Минцифры.Благодаря совместной работе в информационно-коммуникационные технологии будут внедрены новые тенденции, включая облачные вычисления, Интернет, сетевую безопасность и центры обработки данных, а также их защиту.Меморандум принят по итогам встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном в Пекине.Цзинь Чжуанлун заявил, что благодаря совместной работе руководства двух стран всесторонне укрепилось китайско-узбекское партнерство в различных областях.Напомним, 18 октября в Пекине состоится открытие Международного форума "Один пояс, один путь". Лидеры Узбекистана и России уже прибыли в Пекин. Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото
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узбекистан китай меморандум сотрудничество цифровые технологии общество интернет сетевая безопасность данные защита документ встреча министр шерзод шерматов цзинь чжуанлун пекин
узбекистан китай меморандум сотрудничество цифровые технологии общество интернет сетевая безопасность данные защита документ встреча министр шерзод шерматов цзинь чжуанлун пекин
Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий
12:23 17.10.2023 (обновлено: 12:38 17.10.2023)
Документ принят в ходе встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном в Пекине.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий, сообщает пресс-служба
Минцифры.
Благодаря совместной работе в информационно-коммуникационные технологии будут внедрены новые тенденции, включая облачные вычисления, Интернет, сетевую безопасность и центры обработки данных, а также их защиту.
"Стороны решили укрепить связи и обменяться опытом в сфере инфраструктурного соединения, строительства сетей связи, 5G, сетевой безопасности, информационно-коммуникационных технологий", — говорится в сообщении.
Меморандум принят по итогам встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном в Пекине.
Цзинь Чжуанлун заявил, что благодаря совместной работе руководства двух стран всесторонне укрепилось китайско-узбекское партнерство в различных областях.
"Меморандум способствует развитию сотрудничества двух стран в рамках форума "Один пояс, один путь" и достижению новых результатов в сфере информационных коммуникаций и цифровых технологий", — передает пресс-служба Министерства промышленности и информатизации КНР.
Напомним, 18 октября в Пекине состоится открытие Международного форума "Один пояс, один путь". Лидеры Узбекистана и России уже прибыли в Пекин.