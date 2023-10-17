https://uz.sputniknews.ru/20231017/uzbekistan-kitay-podpisaniye-memorandum-sotrudnichestvo-sifrovyye-texnologi-40030474.html

Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

Документ принят в ходе встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном в Пекине

2023-10-17T12:23+0500

2023-10-17T12:23+0500

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узбекистан

китай

меморандум

цифровые технологии

сотрудничество

общество

шерзод шерматов

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Узбекистан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых технологий, сообщает пресс-служба Минцифры.Благодаря совместной работе в информационно-коммуникационные технологии будут внедрены новые тенденции, включая облачные вычисления, Интернет, сетевую безопасность и центры обработки данных, а также их защиту.Меморандум принят по итогам встречи министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с министром промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлуном в Пекине.Цзинь Чжуанлун заявил, что благодаря совместной работе руководства двух стран всесторонне укрепилось китайско-узбекское партнерство в различных областях.Напомним, 18 октября в Пекине состоится открытие Международного форума "Один пояс, один путь". Лидеры Узбекистана и России уже прибыли в Пекин. Как встретили Шавката Мирзиёева и его супругу в Пекине — фото

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