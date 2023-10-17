https://uz.sputniknews.ru/20231017/vysokie-tempy-razvitiya-elektronnoy-torgovli-v-eaes-trebuyut-prinyatiya-obschix-pravil-40045073.html
Высокие темпы развития электронной торговли в ЕАЭС требуют принятия общих правил
Высокие темпы развития электронной торговли в ЕАЭС требуют принятия общих правил
Такое мнение высказал представитель Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян на форуме в Астане.
2023-10-17T18:05+0500
2023-10-17T18:05+0500
2023-10-17T18:19+0500
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Высокие темпы развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуют разработки и принятия единых правил игры, считает директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ваагн Казарян на форуме в Астане, сообщает пресс-служба ЕЭК. Казарян выступил на сессии "E-com: технологии и регулирование" форума "Digital Bridge 2023", проходившей в Астане 13 октября.По данным ЕЭК, скорость развития электронной торговли в странах ЕАЭС высока, как и уровень присутствия на рынке всех страновых игроков, таких как маркетплейсы, продавцы товаров, поставщики сопутствующих услуг и покупателей. Поэтому назрела необходимость выработки соответствующих союзных правил.Это мнение поддержало большинство участников сессии.Участники сессии также обсудили проект Соглашения об электронной торговле в рамках Союза, который сейчас разрабатывают эксперты Комиссии, а также вопросы защиты прав и персональных данных потребителей, проблемы и барьеры для развития электронной торговли.В ходе мероприятия также выступили руководители АО "Казпочта", "Ozon Kazakhtan", АО "Центр электронных финансов", "Aliexpress", "Omniva".Положения Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС Ваагн Казарян обсудил также на встрече с представителями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
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евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк электронная торговля соглашение правила директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования евразийской экономической комиссии ваагн казарян
евразийский экономический союз еаэс евразийская экономическая комиссия еэк электронная торговля соглашение правила директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования евразийской экономической комиссии ваагн казарян
Высокие темпы развития электронной торговли в ЕАЭС требуют принятия общих правил
18:05 17.10.2023 (обновлено: 18:19 17.10.2023)
Такое мнение высказал представитель Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян на форуме в Астане.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Высокие темпы развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуют разработки и принятия единых правил игры, считает директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ваагн Казарян на форуме в Астане, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Казарян выступил на сессии "E-com: технологии и регулирование" форума "Digital Bridge 2023", проходившей в Астане 13 октября.
По данным ЕЭК, скорость развития электронной торговли в странах ЕАЭС высока, как и уровень присутствия на рынке всех страновых игроков, таких как маркетплейсы, продавцы товаров, поставщики сопутствующих услуг и покупателей. Поэтому назрела необходимость выработки соответствующих союзных правил.
"Нам в первую очередь необходимо установить общие правила игры в сфере электронной торговли товарами на пространстве ЕАЭС, чтобы она развивалась в прозрачном и справедливом ключе, а также учитывала интересы как потребителей, так и добросовестных продавцов, поставщиков и электронных торговых площадок", – подчеркнул Ваагн Казарян.
Это мнение поддержало большинство участников сессии.
Участники сессии также обсудили проект Соглашения об электронной торговле в рамках Союза, который сейчас разрабатывают эксперты Комиссии, а также вопросы защиты прав и персональных данных потребителей, проблемы и барьеры для развития электронной торговли.
В ходе мероприятия также выступили руководители АО "Казпочта", "Ozon Kazakhtan", АО "Центр электронных финансов", "Aliexpress", "Omniva".
Положения Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС Ваагн Казарян обсудил также на встрече с представителями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.