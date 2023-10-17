https://uz.sputniknews.ru/20231017/vysokie-tempy-razvitiya-elektronnoy-torgovli-v-eaes-trebuyut-prinyatiya-obschix-pravil-40045073.html

Высокие темпы развития электронной торговли в ЕАЭС требуют принятия общих правил

Высокие темпы развития электронной торговли в ЕАЭС требуют принятия общих правил

Такое мнение высказал представитель Евразийской экономической комиссии Ваагн Казарян на форуме в Астане.

2023-10-17T18:05+0500

2023-10-17T18:05+0500

2023-10-17T18:19+0500

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Высокие темпы развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требуют разработки и принятия единых правил игры, считает директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ваагн Казарян на форуме в Астане, сообщает пресс-служба ЕЭК. Казарян выступил на сессии "E-com: технологии и регулирование" форума "Digital Bridge 2023", проходившей в Астане 13 октября.По данным ЕЭК, скорость развития электронной торговли в странах ЕАЭС высока, как и уровень присутствия на рынке всех страновых игроков, таких как маркетплейсы, продавцы товаров, поставщики сопутствующих услуг и покупателей. Поэтому назрела необходимость выработки соответствующих союзных правил.Это мнение поддержало большинство участников сессии.Участники сессии также обсудили проект Соглашения об электронной торговле в рамках Союза, который сейчас разрабатывают эксперты Комиссии, а также вопросы защиты прав и персональных данных потребителей, проблемы и барьеры для развития электронной торговли.В ходе мероприятия также выступили руководители АО "Казпочта", "Ozon Kazakhtan", АО "Центр электронных финансов", "Aliexpress", "Omniva".Положения Соглашения об электронной торговле в ЕАЭС Ваагн Казарян обсудил также на встрече с представителями Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

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