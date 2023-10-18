https://uz.sputniknews.ru/20231018/eksport-gazprom-kitay-uroven-postavki-zapadnaya-yevropa-40066570.html

Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер

Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер

Об этом заявил глава российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер

2023-10-18T13:25+0500

2023-10-18T13:25+0500

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россия

газ

газпром

поставки

алексей миллер

китай

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, рассказал глава российской газовой компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости. Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа

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