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https://uz.sputniknews.ru/20231018/eksport-gazprom-kitay-uroven-postavki-zapadnaya-yevropa-40066570.html
Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер
Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер
Об этом заявил глава российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер
2023-10-18T13:25+0500
2023-10-18T14:42+0500
россия
газ
газпром
поставки
алексей миллер
китай
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, рассказал глава российской газовой компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости. Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа
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россия китай западная европа газ трубопроводные поставки экспорт экономика глава российская газовая компания алексей миллер
россия китай западная европа газ трубопроводные поставки экспорт экономика глава российская газовая компания алексей миллер

Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер

13:25 18.10.2023 (обновлено: 14:42 18.10.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Миллер. Архивное фото
Алексей Миллер. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Об этом заявил глава российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, рассказал глава российской газовой компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", — сказал Алексей Миллер.

Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа
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