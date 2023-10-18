https://uz.sputniknews.ru/20231018/eksport-gazprom-kitay-uroven-postavki-zapadnaya-yevropa-40066570.html
Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер
Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер
Об этом заявил глава российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер
2023-10-18T13:25+0500
2023-10-18T13:25+0500
2023-10-18T14:42+0500
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поставки
алексей миллер
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экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, рассказал глава российской газовой компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости. Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа
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россия китай западная европа газ трубопроводные поставки экспорт экономика глава российская газовая компания алексей миллер
россия китай западная европа газ трубопроводные поставки экспорт экономика глава российская газовая компания алексей миллер
Экспорт Газпрома в Китай может выйти на уровень поставок в Западную Европу — Миллер
13:25 18.10.2023 (обновлено: 14:42 18.10.2023)
Об этом заявил глава российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень, который шел в Западную Европу, рассказал глава российской газовой компании Алексей Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.
"Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу", — сказал Алексей Миллер.