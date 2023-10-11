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https://uz.sputniknews.ru/20231011/kazaxstan-rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-39844289.html
Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа
Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа
Такой объем "голубого топлива" РК рассчитывает поставить в РУз до конца года. Общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.
2023-10-11T13:49+0500
2023-10-11T13:49+0500
видео
экономика
узбекистан
казахстан
министр
россия
газ
транзит
поставки
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Казахстан планирует до конца года поставить около 800 млн кубометров российского газа в Узбекистан, заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает Sputnik Казахстан.Российское голубое топливо будут поставлять транзитом через Казахстан, "для этого выделена отдельная нитка".Общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.Также, по словам главы Минэнерго РК "у Казахстана есть техническая возможность подавать российский газ в республику при его транзите в Узбекистан".Напомним, 7 октября Мирзиёев, Путин и Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан.Его будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан. В ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа.
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видео экономика узбекистан казахстан узбекистан газ министр россия транзит поставки
видео экономика узбекистан казахстан узбекистан газ министр россия транзит поставки

Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа

13:49 11.10.2023
© УзтрансгазВвод в эксплуатацию газоизмерительной станции и начало поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан.
Ввод в эксплуатацию газоизмерительной станции и начало поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2023
© Узтрансгаз
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Такой объем "голубого топлива" РК рассчитывает поставить в РУз до конца года. Общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Казахстан планирует до конца года поставить около 800 млн кубометров российского газа в Узбекистан, заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает Sputnik Казахстан.
Российское голубое топливо будут поставлять транзитом через Казахстан, "для этого выделена отдельная нитка".
Общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.
Также, по словам главы Минэнерго РК "у Казахстана есть техническая возможность подавать российский газ в республику при его транзите в Узбекистан".
"В зависимости от прогнозного баланса Казахстан примет решение о возможном использовании газа", — уточнил он.
Напомним, 7 октября Мирзиёев, Путин и Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Его будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан. В ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа.
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