https://uz.sputniknews.ru/20231011/kazaxstan-rossiya-gaz-uzbekistan-postavki-39844289.html

Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа

Казахстан планирует поставить в Узбекистан около 800 млн кубометров российского газа

Такой объем "голубого топлива" РК рассчитывает поставить в РУз до конца года. Общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.

2023-10-11T13:49+0500

2023-10-11T13:49+0500

2023-10-11T13:49+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Казахстан планирует до конца года поставить около 800 млн кубометров российского газа в Узбекистан, заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, сообщает Sputnik Казахстан.Российское голубое топливо будут поставлять транзитом через Казахстан, "для этого выделена отдельная нитка".Общий объем поставок составит 2,8 млрд кубометров.Также, по словам главы Минэнерго РК "у Казахстана есть техническая возможность подавать российский газ в республику при его транзите в Узбекистан".Напомним, 7 октября Мирзиёев, Путин и Токаев запустили транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан.Его будут поставлять в Узбекистан в реверсном режиме по системе газопроводов "Средняя Азия–Центр" через Казахстан. В ближайшие два года Россия поставит в РУз 2,8 млрд кубометров газа.

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