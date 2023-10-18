https://uz.sputniknews.ru/20231018/putin-rossiya-kitay-vzaimovygodnoye-sotrudnichestvo-40054611.html
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Путин: Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству
2023-10-18T08:36+0500
2023-10-18T08:36+0500
2023-10-18T08:36+0500
политика
владимир путин
китай
пекин
один пояс-один путь
международный форум "один пояс, один путь" в пекине
заявление
россия
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса, социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Китае, сообщает РИА Новости.Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
https://uz.sputniknews.ru/20231017/putin-neformalnaya-vstrecha-s-glavami-kazaxstana-i-uzbekistana-40052800.html
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политика путин россия китай пекин один пояс-один путь заявление сотрудничество
политика путин россия китай пекин один пояс-один путь заявление сотрудничество
Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству
Путин: Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса, социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Китае, сообщает РИА Новости
.
"Мы неоднократно отмечали, что Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству в целях достижения всеобщего устойчивого и долгосрочного экономического прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития", - сказал Путин.
Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций.
В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.