https://uz.sputniknews.ru/20231018/putin-rossiya-kitay-vzaimovygodnoye-sotrudnichestvo-40054611.html

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

Путин: Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству

2023-10-18T08:36+0500

2023-10-18T08:36+0500

2023-10-18T08:36+0500

политика

владимир путин

китай

пекин

один пояс-один путь

международный форум "один пояс, один путь" в пекине

заявление

россия

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Россия и Китай разделяют стремление к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству для достижения долгосрочного экономического прогресса, социального благополучия при уважении права каждого государства на собственную модель развития, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Китае, сообщает РИА Новости.Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума в среду также запланированы переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

https://uz.sputniknews.ru/20231017/putin-neformalnaya-vstrecha-s-glavami-kazaxstana-i-uzbekistana-40052800.html

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