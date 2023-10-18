https://uz.sputniknews.ru/20231018/samarkand-zasedaniye-sessiya-genassambleya-yunvto-video-40059632.html
В Самарканде проходит первое заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО — видео
В Самарканде проходит первое заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО — видео
Мероприятия 25-й сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand
2023-10-18T11:13+0500
2023-10-18T11:13+0500
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узбекистан
самарканд
unwto
туризм
заседание
генассамблея юнвто
экономика
общество
азиз абдухакимов
турист
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САМАРКАНД, 18 окт — Sputnik. В Самарканде проходит первое пленарное заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО, сообщает корреспондент Sputnik.Он также добавил, что, несмотря на последствия пандемии ковида, глобальный туризм доказал свою эффективность и устойчивость. Это важно, потому что многие страны полагаются именно на туризм для восстановления своих экономик. Напомним, что в юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде принимают участие представители более 130 стран.UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.Регионы Узбекистана показали свой турпотенциал — видеоКазань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан самарканд туризм общество экономика пленарное заседание 25-я сессия генассамблея юнвто министр экология охрана окружающей среды изменения климата азиз абдухакимов турист туристы глобальный туризм туристический комплекс silk road samarkand
узбекистан самарканд туризм общество экономика пленарное заседание 25-я сессия генассамблея юнвто министр экология охрана окружающей среды изменения климата азиз абдухакимов турист туристы глобальный туризм туристический комплекс silk road samarkand
В Самарканде проходит первое заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО — видео
11:13 18.10.2023 (обновлено: 11:59 18.10.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Мероприятия 25-й сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand.
САМАРКАНД, 18 окт — Sputnik. В Самарканде проходит первое пленарное заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО, сообщает корреспондент Sputnik.
"В этом году Узбекистан рассчитывает принять 7 млн иностранных туристов. В 2024 году мы ожидаем 10 млн туристов", — рассказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов.
Он также добавил, что, несмотря на последствия пандемии ковида, глобальный туризм доказал свою эффективность и устойчивость. Это важно, потому что многие страны полагаются именно на туризм для восстановления своих экономик.
Напомним, что в юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде принимают участие представители более 130 стран.
UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.