https://uz.sputniknews.ru/20231018/samarkand-zasedaniye-sessiya-genassambleya-yunvto-video-40059632.html

В Самарканде проходит первое заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО — видео

В Самарканде проходит первое заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО — видео

Мероприятия 25-й сессии проходят с 16 по 20 октября в туристическом комплексе Silk Road Samarkand

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узбекистан

самарканд

unwto

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генассамблея юнвто

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азиз абдухакимов

турист

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САМАРКАНД, 18 окт — Sputnik. В Самарканде проходит первое пленарное заседание 25-й сессии Генассамблеи ЮНВТО, сообщает корреспондент Sputnik.Он также добавил, что, несмотря на последствия пандемии ковида, глобальный туризм доказал свою эффективность и устойчивость. Это важно, потому что многие страны полагаются именно на туризм для восстановления своих экономик. Напомним, что в юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО в Самарканде принимают участие представители более 130 стран.UNWTO — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, которое объединяет более 150 стран. Узбекистан является членом ЮНВТО с 1993 года.Регионы Узбекистана показали свой турпотенциал — видеоКазань и Самарканд подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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