https://uz.sputniknews.ru/20231018/strany-otg-planiruyut-povyshat-prestij-vuzovt-40065716.html
Страны-члены ОТГ планируют повысить международный престиж своих вузов
Страны-члены ОТГ планируют повысить международный престиж своих вузов
Заявление об этом сделано в рамках "Международного конгресса науки и инноваций молодежи тюркского мира".
2023-10-18T15:06+0500
2023-10-18T15:06+0500
2023-10-18T15:06+0500
высшее образование
образование
узбекистан
организация тюркских государств
отг
азербайджан
кыргызстан
казахстан
турция
вузы
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) планируют совместно работать над повышением международного престижа своих вузов, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Об этом заявили в Ташкенте, в рамках "Международного конгресса науки и инноваций молодежи тюркского мира".Руководитель Академии молодежи Узбекистана Акбархон Собирхонов предложил создать программу обмена, дать молодым ученым возможность проводить научные исследования в странах ОТГ, а также внедрить практику по повышению международной репутации университетов.На встрече принимали участие представители 5 стран ОТГ: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Турция и Узбекистан.Участники мероприятия обсудили планы научно-инновационного развития тюркских стран на ближайшие 10 лет.
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отг организация тюркских государств высшее образование пресстиж повышение министерство высшего образования науки и инноваций узбекстан азерайджан кыргызстан казахстан турция вузы
отг организация тюркских государств высшее образование пресстиж повышение министерство высшего образования науки и инноваций узбекстан азерайджан кыргызстан казахстан турция вузы
Страны-члены ОТГ планируют повысить международный престиж своих вузов
Заявление об этом сделано в рамках "Международного конгресса науки и инноваций молодежи тюркского мира".
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) планируют совместно работать над повышением международного престижа своих вузов, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций
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Об этом заявили в Ташкенте, в рамках "Международного конгресса науки и инноваций молодежи тюркского мира".
"Представители Организации тюркских государств обсудили программу обмена между молодежью стран ОТГ, налаживания сотрудничества в сфере науки и инноваций, совместную реализацию инновационных проектов и подписание меморандумов", — говорится в сообщении.
Руководитель Академии молодежи Узбекистана Акбархон Собирхонов предложил создать программу обмена, дать молодым ученым возможность проводить научные исследования в странах ОТГ, а также внедрить практику по повышению международной репутации университетов.
"В дальнейшем мы намерены объявлять краткосрочные стажировки, гранты, организовывать летние школы на основе взаимного сотрудничества", — отметил Акбархон Собирхонов.
На встрече принимали участие представители 5 стран ОТГ: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Турция и Узбекистан.
Участники мероприятия обсудили планы научно-инновационного развития тюркских стран на ближайшие 10 лет.