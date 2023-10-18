https://uz.sputniknews.ru/20231018/strany-otg-planiruyut-povyshat-prestij-vuzovt-40065716.html

Страны-члены ОТГ планируют повысить международный престиж своих вузов

Страны-члены ОТГ планируют повысить международный престиж своих вузов

Заявление об этом сделано в рамках "Международного конгресса науки и инноваций молодежи тюркского мира".

2023-10-18T15:06+0500

2023-10-18T15:06+0500

2023-10-18T15:06+0500

высшее образование

образование

узбекистан

организация тюркских государств

отг

азербайджан

кыргызстан

казахстан

турция

вузы

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) планируют совместно работать над повышением международного престижа своих вузов, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций.Об этом заявили в Ташкенте, в рамках "Международного конгресса науки и инноваций молодежи тюркского мира".Руководитель Академии молодежи Узбекистана Акбархон Собирхонов предложил создать программу обмена, дать молодым ученым возможность проводить научные исследования в странах ОТГ, а также внедрить практику по повышению международной репутации университетов.На встрече принимали участие представители 5 стран ОТГ: Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Турция и Узбекистан.Участники мероприятия обсудили планы научно-инновационного развития тюркских стран на ближайшие 10 лет.

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