https://uz.sputniknews.ru/20231018/tashkent-otkritiye-tsentr-agroinnovatsii-40056489.html

В Ташкенте откроется центр агроинновации

В Ташкенте откроется центр агроинновации

В нём планируется разработка и реализация совместных научных проектов в аграрной сфере.

2023-10-18T09:51+0500

2023-10-18T09:51+0500

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экономика

узбекистан

ташкент

центр

агропромышленность

министерство народного образования узбекистана

россия

проект

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте планируется открытие Центра инновации, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций. В ведомстве рассказали, что подписали соглашение о сотрудничестве с Калмыцким государственным университетом имени Б.Б.Городовикова (Россия). Напомним, Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата.

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