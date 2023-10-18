https://uz.sputniknews.ru/20231018/tashkent-otkritiye-tsentr-agroinnovatsii-40056489.html
В Ташкенте откроется центр агроинновации
В Ташкенте откроется центр агроинновации
В нём планируется разработка и реализация совместных научных проектов в аграрной сфере.
2023-10-18T09:51+0500
2023-10-18T09:51+0500
2023-10-18T12:14+0500
экономика
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центр
агропромышленность
министерство народного образования узбекистана
россия
проект
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Ташкенте планируется открытие Центра инновации, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций. В ведомстве рассказали, что подписали соглашение о сотрудничестве с Калмыцким государственным университетом имени Б.Б.Городовикова (Россия). Напомним, Россия начала поставки в Узбекистан спецудобрений, подходящих для жаркого климата.
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экономика узбекистан россия ташкент центр агроинновации проекты агропромышленность министерство народного образования науки и инноваций
В Ташкенте откроется центр агроинновации
09:51 18.10.2023 (обновлено: 12:14 18.10.2023)
В центре планируется разработка и реализация совместных научных проектов в аграрной сфере.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
В Ташкенте планируется открытие Центра инновации, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций
.
В ведомстве рассказали, что подписали соглашение о сотрудничестве с Калмыцким государственным университетом имени Б.Б.Городовикова (Россия).
“Согласно документу в Ташкенте будет создан Центр агроинновации. В частности, будут реализованы проекты по племенному животноводству и обмену опытом”, — говорится в сообщении.