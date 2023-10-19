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"Готовы включиться" — премьер Татарстана и торгпред РФ о сотрудничестве с Узбекистаном
"Готовы включиться" — премьер Татарстана и торгпред РФ о сотрудничестве с Узбекистаном
Российские предприниматели познакомились с химико-индустриальными парками "Джизак" и "Чирчик".
2023-10-19T07:39+0500
2023-10-19T07:39+0500
2023-10-19T07:39+0500
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бизнес-форум
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Российским предпринимателям презентовали химико-индустриальные технопарки "Джизак" и "Чирчик".Мероприятие организовано в рамках российско-узбекского бизнес-форума.В бизнес-форуме приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, глава АО "Химград" и торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.В ходе мероприятия предприниматели ознакомились с продукцией резидентов технопарка "Чирчик" узнали о возможностях инвестиций в технопарки, а также провели B2B встречи.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
видео узбекистан ташкент чирчик техноград джизак презентация бизнес-миссия торговый представитель злыгостев премьер-министр татарстан
видео узбекистан ташкент чирчик техноград джизак презентация бизнес-миссия торговый представитель злыгостев премьер-министр татарстан
"Готовы включиться" — премьер Татарстана и торгпред РФ о сотрудничестве с Узбекистаном
Элина Бекназарова
Корреспондент
Российские предприниматели познакомились с химико-индустриальными парками "Джизак" и "Чирчик".
Российским предпринимателям презентовали химико-индустриальные технопарки "Джизак" и "Чирчик".
Мероприятие организовано в рамках российско-узбекского бизнес-форума.
В бизнес-форуме приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, глава АО "Химград" и торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.
"Уже сегодня на встрече мы проговорили вопрос того, что, если компаниям-резидентам Технопарка Чирчик будет необходима поддержка по поставке сырья российских производителей, мы готовы в это включиться", — отметил Коробченко.
В ходе мероприятия предприниматели ознакомились с продукцией резидентов технопарка "Чирчик" узнали о возможностях инвестиций в технопарки, а также провели B2B встречи.