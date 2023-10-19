https://uz.sputniknews.ru/20231019/gotovy-vklyuchitsya--premer-tatarstana-i-torgpred-rf-o-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-40095556.html

"Готовы включиться" — премьер Татарстана и торгпред РФ о сотрудничестве с Узбекистаном

"Готовы включиться" — премьер Татарстана и торгпред РФ о сотрудничестве с Узбекистаном

Российские предприниматели познакомились с химико-индустриальными парками "Джизак" и "Чирчик".

2023-10-19T07:39+0500

2023-10-19T07:39+0500

2023-10-19T07:39+0500

видео

узбекистан

россия

бизнес

бизнес-миссия

бизнес-форум

чирчик

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Российским предпринимателям презентовали химико-индустриальные технопарки "Джизак" и "Чирчик".Мероприятие организовано в рамках российско-узбекского бизнес-форума.В бизнес-форуме приняли участие министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, глава АО "Химград" и торговый представитель РФ в Узбекистане Константин Злыгостев.В ходе мероприятия предприниматели ознакомились с продукцией резидентов технопарка "Чирчик" узнали о возможностях инвестиций в технопарки, а также провели B2B встречи.

узбекистан

россия

чирчик

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2023

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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