https://uz.sputniknews.ru/20231019/mchs-gumanitarnaya-pomosh-sektor-gaza-27-tonn-40129758.html

МЧС России доставит в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи — видео

МЧС России доставит в сектор Газа 27 тонн гуманитарной помощи — видео

Гумпомощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению правительства РФ

2023-10-19T15:57+0500

2023-10-19T15:57+0500

2023-10-19T15:57+0500

россия

спецоперация

сектор газа

палестина

израиль

конфликт

мчс россии

гуманитарная помощь

груз

спасатели

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Спасатели МЧС России доставят 27 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.В ведомстве подчеркнули, что помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению правительства России.Уточняется, что российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для отправки в сектор Газа. Населению доставят: муку, сахар, рис и макаронные изделия.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3 478 человек, а погибших жителей Израиля — превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

россия

сектор газа

палестина

израиль

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