https://uz.sputniknews.ru/20231019/ministry-oborony-uzbekistan-azerbaydjan-memorandum-40141936.html

Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

Главы оборонного ведомства двух стран подписали меморандум о военном сотрудничестве на 2024 год.

2023-10-19T17:44+0500

2023-10-19T17:44+0500

2023-10-19T17:57+0500

сотрудничество

военное сотрудничество

узбекистан

азербайджан

минобороны узбекистана

оборона

меморандум

закир гасанов

баходир курбанов

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о военном сотрудничестве двух стран в 2024 году, сообщает Минобороны.Подписание документа состоялось в рамках официального визита главы оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Узбекистан. Ранее мы сообщали, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится в Узбекистане с визитом по приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходыра Курбанова. Стороны обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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