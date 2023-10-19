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https://uz.sputniknews.ru/20231019/ministry-oborony-uzbekistan-azerbaydjan-memorandum-40141936.html
Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
Главы оборонного ведомства двух стран подписали меморандум о военном сотрудничестве на 2024 год.
2023-10-19T17:44+0500
2023-10-19T17:57+0500
сотрудничество
военное сотрудничество
узбекистан
азербайджан
минобороны узбекистана
оборона
меморандум
закир гасанов
баходир курбанов
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о военном сотрудничестве двух стран в 2024 году, сообщает Минобороны.Подписание документа состоялось в рамках официального визита главы оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Узбекистан. Ранее мы сообщали, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится в Узбекистане с визитом по приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходыра Курбанова. Стороны обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве

17:44 19.10.2023 (обновлено: 17:57 19.10.2023)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Узбекистан прибыла военная делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.
В Узбекистан прибыла военная делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Главы оборонных ведомств двух стран подписали меморандум о военном сотрудничестве на 2024 год.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о военном сотрудничестве двух стран в 2024 году, сообщает Минобороны.
Подписание документа состоялось в рамках официального визита главы оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Узбекистан.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистры обороны Узбекистана и Азербайджана Баходир Курбанов и Закир Гасанов подписали План сотрудничества между двумя ведомствами на 2024 год.
В Узбекистан прибыла военная делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Министры обороны Узбекистана и Азербайджана Баходир Курбанов и Закир Гасанов подписали План сотрудничества между двумя ведомствами на 2024 год.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
“На встрече был проведен подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, об организации регулярных взаимных визитов делегаций из специалистов обеих стран, и о ряде других вопросов, представляющих интерес”, — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится в Узбекистане с визитом по приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходыра Курбанова.
Стороны обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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