Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве
17:44 19.10.2023 (обновлено: 17:57 19.10.2023)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Узбекистан прибыла военная делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Главы оборонных ведомств двух стран подписали меморандум о военном сотрудничестве на 2024 год.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Министры обороны Узбекистана и Азербайджана подписали меморандум о военном сотрудничестве двух стран в 2024 году, сообщает Минобороны.
Подписание документа состоялось в рамках официального визита главы оборонного ведомства Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Узбекистан.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистры обороны Узбекистана и Азербайджана Баходир Курбанов и Закир Гасанов подписали План сотрудничества между двумя ведомствами на 2024 год.
Министры обороны Узбекистана и Азербайджана Баходир Курбанов и Закир Гасанов подписали План сотрудничества между двумя ведомствами на 2024 год.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
“На встрече был проведен подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, об организации регулярных взаимных визитов делегаций из специалистов обеих стран, и о ряде других вопросов, представляющих интерес”, — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится в Узбекистане с визитом по приглашению министра обороны генерал-лейтенанта Баходыра Курбанова.
Стороны обсуждают перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.