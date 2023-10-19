Награждены победители международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
© Foto : Alexei Orlov/StenincontestРабота из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
Гран-при конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".
ТАШКЕНТ, 19 октября – Sputnik. Названо имя обладателя Гран-при международного конкурса фотокорреспондентов имени Андрея Стенина. Главную награду девятого по счету конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Торжественная церемония награждения прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Конкурс рождён благодаря трагическому событию - гибели нашего военкора в 2014 году, тогда ещё мы так не называли наших корреспондентов и наших фотографов в месте начала войны. Это мы сейчас датируем начало этой войны 2014 годом, а тогда мы ещё не понимали масштабов разгорающегося процесса, но уже у нас были первые потери в нашем журналистском корпусе. К сожалению, этим летом мы похоронили в Екатеринбурге ещё одного нашего корреспондента, военкора Ростислава Журавлёва. Эта профессия, она предполагает такой риск и самопожертвование. И, к сожалению, в этом конкурсе войны стало больше чем раньше, наверное, это отражает общемировую тенденцию, куда катится мир", - сказал в ходе церемонии генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Он также отметил, что фотографии - это создание художественных образов современного мира, благодаря им мы понимаем мир глубже, острее. По словам Киселева, в следующем, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового.
© Foto : Alexei Orlov/StenincontestРабота из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
Работа из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
"Зарево" - репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе. Он был снят менее чем через месяц после начала Специальной военной операции (СВО).
"Эти дни, наверное, самые тяжёлые в моей жизни, потому что я увидел людей, которые всё это переживали в городах Донецк и Мариуполь. Моей целью было показать это место как одно, собирательный образ города, мирные дни которого закончены. Быт и судьба его жителей поменяли свои ценности, многие потеряли дома и даже близких. Многие лишились всего, кроме надежды", - так описывает автор свою работу в зоне СВО в марте 2022 года.
© Foto : Ayman Yaqoob/StenincontestРабота "Огненный шар" бахрейнского фотографа Айман Якуб. Главные новости, одиночная фотография, 1-е место
Работа "Огненный шар" бахрейнского фотографа Айман Якуб. Главные новости, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Ayman Yaqoob/Stenincontest
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать.
© Foto : Sayan Adhikary/StenincontestРабота "Умирающая традиция. Вид через окружность" индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место
Работа "Умирающая традиция. Вид через окружность" индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Sayan Adhikary/Stenincontest
Самым популярным среди участников конкурса имени Стенина в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и пронзительной по визуальному ракурсу истории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" (Демографическая эвтаназия) об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.
© Foto : Edgar Brechshanov/StenincontestРабота "Борьба до последней капли" российского фотографа Эдгара Брещанова. Спорт, одиночная фотография, 1-е место
Работа "Борьба до последней капли" российского фотографа Эдгара Брещанова. Спорт, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Edgar Brechshanov/Stenincontest
В спортивной номинации первые места в обеих категориях – одиночные фотографии и серии – отданы россиянам. Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо", она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ.
© Foto : Sergey Bobylev/StenincontestРабота из серии "Энергия победы" российского фотографа Сергея Бобылева. Спорт, серии, 1-е место
Работа из серии "Энергия победы" российского фотографа Сергея Бобылева. Спорт, серии, 1-е место
© Foto : Sergey Bobylev/Stenincontest
Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.
© Foto : Vladislav Nekrasov/StenincontestРабота "Имаго" российского фотографа Владислава Некрасова. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1-е место
Работа "Имаго" российского фотографа Владислава Некрасова. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Vladislav Nekrasov/Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Франции: черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу – аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра.
© Foto : Lucie Hodiesne Darras/StenincontestРабота из серии "Лилу - аутизм изнутри" французского фотографа Люси Одиен Дарас. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место
Работа из серии "Лилу - аутизм изнутри" французского фотографа Люси Одиен Дарас. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место
© Foto : Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest
О Конкурсе:
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).