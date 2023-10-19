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https://uz.sputniknews.ru/20231019/pobediteli-fotokonkursa-stenina-40133187.html
Награждены победители международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
Награждены победители международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
Гран-при конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".
2023-10-19T18:36+0500
2023-10-19T18:36+0500
россия
миа "россия сегодня"
конкурс
конкурс имени стенина
конкурс фотографий
фотоконкурс
победители
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ТАШКЕНТ, 19 октября – Sputnik. Названо имя обладателя Гран-при международного конкурса фотокорреспондентов имени Андрея Стенина. Главную награду девятого по счету конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".Торжественная церемония награждения прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он также отметил, что фотографии - это создание художественных образов современного мира, благодаря им мы понимаем мир глубже, острее. По словам Киселева, в следующем, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового."Зарево" - репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе. Он был снят менее чем через месяц после начала Специальной военной операции (СВО).В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать.Самым популярным среди участников конкурса имени Стенина в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и пронзительной по визуальному ракурсу истории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" (Демографическая эвтаназия) об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.В спортивной номинации первые места в обеих категориях – одиночные фотографии и серии – отданы россиянам. Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо", она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ.Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Франции: черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу – аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра.О Конкурсе:Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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россия медиагруппа россия сегодня конкурс фоткоорреспондентов фотоконкурс имени андрея стенина фото фотографии победители номинации
россия медиагруппа россия сегодня конкурс фоткоорреспондентов фотоконкурс имени андрея стенина фото фотографии победители номинации

Награждены победители международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

18:36 19.10.2023
© Foto : Alexei Orlov/StenincontestРабота из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
Работа из серии Зарево российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
© Foto : Alexei Orlov/Stenincontest
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Гран-при конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".
ТАШКЕНТ, 19 октября – Sputnik. Названо имя обладателя Гран-при международного конкурса фотокорреспондентов имени Андрея Стенина. Главную награду девятого по счету конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Торжественная церемония награждения прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Конкурс рождён благодаря трагическому событию - гибели нашего военкора в 2014 году, тогда ещё мы так не называли наших корреспондентов и наших фотографов в месте начала войны. Это мы сейчас датируем начало этой войны 2014 годом, а тогда мы ещё не понимали масштабов разгорающегося процесса, но уже у нас были первые потери в нашем журналистском корпусе. К сожалению, этим летом мы похоронили в Екатеринбурге ещё одного нашего корреспондента, военкора Ростислава Журавлёва. Эта профессия, она предполагает такой риск и самопожертвование. И, к сожалению, в этом конкурсе войны стало больше чем раньше, наверное, это отражает общемировую тенденцию, куда катится мир", - сказал в ходе церемонии генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Он также отметил, что фотографии - это создание художественных образов современного мира, благодаря им мы понимаем мир глубже, острее. По словам Киселева, в следующем, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового.
© Foto : Alexei Orlov/StenincontestРабота из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
Работа из серии Зарево российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа из серии "Зарево" российского фотографа Алексея Орлова. Главные новости, серии, Гран-при
© Foto : Alexei Orlov/Stenincontest
"Зарево" - репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе. Он был снят менее чем через месяц после начала Специальной военной операции (СВО).
"Эти дни, наверное, самые тяжёлые в моей жизни, потому что я увидел людей, которые всё это переживали в городах Донецк и Мариуполь. Моей целью было показать это место как одно, собирательный образ города, мирные дни которого закончены. Быт и судьба его жителей поменяли свои ценности, многие потеряли дома и даже близких. Многие лишились всего, кроме надежды", - так описывает автор свою работу в зоне СВО в марте 2022 года.
© Foto : Ayman Yaqoob/StenincontestРабота "Огненный шар" бахрейнского фотографа Айман Якуб. Главные новости, одиночная фотография, 1-е место
Работа Огненный шар бахрейнского фотографа Айман Якуб. Главные новости, одиночная фотография, 1-е место - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа "Огненный шар" бахрейнского фотографа Айман Якуб. Главные новости, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Ayman Yaqoob/Stenincontest
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать.
© Foto : Sayan Adhikary/StenincontestРабота "Умирающая традиция. Вид через окружность" индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место
Работа Умирающая традиция. Вид через окружность индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа "Умирающая традиция. Вид через окружность" индийского фотографа Сайян Адхикари. Моя Планета, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Sayan Adhikary/Stenincontest
Самым популярным среди участников конкурса имени Стенина в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и пронзительной по визуальному ракурсу истории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" (Демографическая эвтаназия) об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.
© Foto : Edgar Brechshanov/StenincontestРабота "Борьба до последней капли" российского фотографа Эдгара Брещанова. Спорт, одиночная фотография, 1-е место
Работа Борьба до последней капли российского фотографа Эдгара Брещанова. Спорт, одиночная фотография, 1-е место - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа "Борьба до последней капли" российского фотографа Эдгара Брещанова. Спорт, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Edgar Brechshanov/Stenincontest
В спортивной номинации первые места в обеих категориях – одиночные фотографии и серии – отданы россиянам. Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо", она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ.
© Foto : Sergey Bobylev/StenincontestРабота из серии "Энергия победы" российского фотографа Сергея Бобылева. Спорт, серии, 1-е место
Работа из серии Энергия победы российского фотографа Сергея Бобылева. Спорт, серии, 1-е место - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа из серии "Энергия победы" российского фотографа Сергея Бобылева. Спорт, серии, 1-е место
© Foto : Sergey Bobylev/Stenincontest
Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.
© Foto : Vladislav Nekrasov/StenincontestРабота "Имаго" российского фотографа Владислава Некрасова. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1-е место
Работа Имаго российского фотографа Владислава Некрасова. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1-е место - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа "Имаго" российского фотографа Владислава Некрасова. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография, 1-е место
© Foto : Vladislav Nekrasov/Stenincontest
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Франции: черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу – аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра.
© Foto : Lucie Hodiesne Darras/StenincontestРабота из серии "Лилу - аутизм изнутри" французского фотографа Люси Одиен Дарас. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место
Работа из серии Лилу - аутизм изнутри французского фотографа Люси Одиен Дарас. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Работа из серии "Лилу - аутизм изнутри" французского фотографа Люси Одиен Дарас. Портрет. Герой нашего времени, серии, 1-е место
© Foto : Lucie Hodiesne Darras/Stenincontest

О Конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦеремония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2023
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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