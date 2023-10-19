https://uz.sputniknews.ru/20231019/pobediteli-fotokonkursa-stenina-40133187.html

Награждены победители международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

Награждены победители международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

Гран-при конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".

2023-10-19T18:36+0500

2023-10-19T18:36+0500

2023-10-19T18:36+0500

россия

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ТАШКЕНТ, 19 октября – Sputnik. Названо имя обладателя Гран-при международного конкурса фотокорреспондентов имени Андрея Стенина. Главную награду девятого по счету конкурса завоевала черно-белая фотоистория российского журналиста Алексея Орлова "Зарево".Торжественная церемония награждения прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Он также отметил, что фотографии - это создание художественных образов современного мира, благодаря им мы понимаем мир глубже, острее. По словам Киселева, в следующем, юбилейном конкурсе имени Стенина следует ждать чего-то нового."Зарево" - репортаж о событиях в Донецке и Мариуполе. Он был снят менее чем через месяц после начала Специальной военной операции (СВО).В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала фотография Аймана Якуба из Бахрейна "Огненный шар" о ракетном ударе со стороны Йемена по нефтяной базе Saudi Aramco в саудовском городе Джидда. Среди серий в этой номинации жюри приняло решение первое место не присуждать.Самым популярным среди участников конкурса имени Стенина в номинации "Моя планета" стал черно-белый снимок "Умирающая традиция" репортера из Калькутты Сайяна Адхикари о ремесле рыбаков на северном побережье Индии и пронзительной по визуальному ракурсу истории испанского фотографа-документалиста Адра Паллона "Демотаназия" (Демографическая эвтаназия) об исходе населения из сельской местности и его вымирании при попустительстве властей в испанской провинции Галисия.В спортивной номинации первые места в обеих категориях – одиночные фотографии и серии – отданы россиянам. Лучшей одиночной работой стал снимок "Борьба до последней капли" Эдгара Брещанова, запечатлевший игровой момент с Егором Носковым, защитником молодежного футбольного клуба ЦСКА-Москва в матче против сверстников из московского "Торпедо", она также была отмечена специальным призом Общеарабского информационного холдинга Аль-Маядин ТВ.Среди серий лучшей названа "Энергия побед" Сергея Бобылева, объединившая самые яркие моменты участия сборной ОКР в XXIV Олимпийских играх в Пекине.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Франции: черно-белая фотографическая фантасмагория "Имаго" новосибирского журналиста Владислава Некрасова и серия "Лилу – аутизм изнутри" французского репортера Люси Одиен Дарас о ее брате Антуане с расстройством аутистического спектра.О Конкурсе:Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: Международное информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

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