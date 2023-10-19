https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-novye-tarify-pitevaya-voda-40117383.html
В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду — подробности
В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду — подробности
Обновлённая тарификация вводится по республике поэтапно. В ряде регионов она уже введена.
2023-10-19T15:27+0500
2023-10-19T15:27+0500
2023-10-19T15:50+0500
общество
узбекистан
вода
питьевая вода
холодная вода
жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане
повышение цен
тарифы
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду, сообщает АО “Узсувтаъминот”. Обновленная тарификация вводится в республике поэтапно. В настоящее время она действует в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Андижанской и Хорезмской областях. Из-за различий в расходах на обеспечение водоснабжения, стоимости производства и доставки питьевой воды тарифы в каждом регионе страны разные, уточнили корреспонденту Sputnik в компании.На сайте ведомства сообщили о новом тарифе, утвержденном на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения в Хорезмской области.Повышение тарифов на питьевую воду осуществляется после внесения предложения региональными Кенгашами народных депутатов. Данное предложение также ставится на общественное обсуждение в Единый интерактивный портал госуслуг. А далее, с учетом выводов монопольных и финансовых органов и итогов общественного мнения, назначают новую тарификацию.В компании также рассказали, что стоимость питьевой воды по республике не повышалась порядка трех лет. Одна из причин повышения — увеличение эксплуатационных и иных необходимых расходов. Кроме того, за счет введения рыночных цен, данные меры помогут в определенной степени снизить расточительность и повысить эффективность использования питьевой воды.По словам специалистов, самая дешевая вода в Узбекистане для физических лиц — в Ташкенте, за 1 куб. м питьевой воды — 400 сумов, а самая дорогая — в Навои, 3 тыс. сумов за кубометр воды.Ранее мы сообщали, почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду.
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общество узбекистан вода питьевая вода холодная вода жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане повышение цен тарифы
общество узбекистан вода питьевая вода холодная вода жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане повышение цен тарифы
В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду — подробности
15:27 19.10.2023 (обновлено: 15:50 19.10.2023)
Обновленная тарификация вводится в республике поэтапно. В пяти регионах ее уже ввели.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду, сообщает АО “Узсувтаъминот”
.
Обновленная тарификация вводится в республике поэтапно. В настоящее время она действует в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Андижанской и Хорезмской областях.
Из-за различий в расходах на обеспечение водоснабжения, стоимости производства и доставки питьевой воды тарифы в каждом регионе страны разные, уточнили корреспонденту Sputnik в компании.
На сайте ведомства сообщили о новом тарифе, утвержденном на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения в Хорезмской области.
“На формирование тарифов влияет множество факторов. Например, географическое расположение региона, удаленность источников воды от населенных пунктов, уровня пресности и минерализации воды, а также затрат на обработку воды (в зависимости от ее жесткости), стоимости реагентов, ремонтных работ, затрачиваемой электроэнергии, модернизации оборудования, выплату заработной платы сотрудникам и т.д.”, — пояснили в АО “Узсувтаъминот”.
Повышение тарифов на питьевую воду осуществляется после внесения предложения региональными Кенгашами народных депутатов. Данное предложение также ставится на общественное обсуждение в Единый интерактивный портал госуслуг. А далее, с учетом выводов монопольных и финансовых органов и итогов общественного мнения, назначают новую тарификацию.
“Хотелось бы отметить, что в течение 15 дней со дня объявления новых тарифов, существует определенная льгота. Т.е. в этот период население может совершить оплату, а если есть задолженность, то погасить ее по стоимости предыдущего тарифа”, — подчеркнули в компании.
В компании также рассказали, что стоимость питьевой воды по республике не повышалась порядка трех лет. Одна из причин повышения — увеличение эксплуатационных и иных необходимых расходов. Кроме того, за счет введения рыночных цен, данные меры помогут в определенной степени снизить расточительность и повысить эффективность использования питьевой воды.
По словам специалистов, самая дешевая вода в Узбекистане для физических лиц — в Ташкенте, за 1 куб. м питьевой воды — 400 сумов, а самая дорогая — в Навои, 3 тыс. сумов за кубометр воды.