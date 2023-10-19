https://uz.sputniknews.ru/20231019/uzbekistan-novye-tarify-pitevaya-voda-40117383.html

В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду — подробности

В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду — подробности

Обновлённая тарификация вводится по республике поэтапно. В ряде регионов она уже введена.

2023-10-19T15:27+0500

2023-10-19T15:27+0500

2023-10-19T15:50+0500

общество

узбекистан

вода

питьевая вода

холодная вода

жилищно-коммунальное хозяйство в узбекистане

повышение цен

тарифы

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. В Узбекистане вводят новые тарифы на питьевую воду, сообщает АО “Узсувтаъминот”. Обновленная тарификация вводится в республике поэтапно. В настоящее время она действует в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Андижанской и Хорезмской областях. Из-за различий в расходах на обеспечение водоснабжения, стоимости производства и доставки питьевой воды тарифы в каждом регионе страны разные, уточнили корреспонденту Sputnik в компании.На сайте ведомства сообщили о новом тарифе, утвержденном на услуги питьевого водоснабжения и водоотведения в Хорезмской области.Повышение тарифов на питьевую воду осуществляется после внесения предложения региональными Кенгашами народных депутатов. Данное предложение также ставится на общественное обсуждение в Единый интерактивный портал госуслуг. А далее, с учетом выводов монопольных и финансовых органов и итогов общественного мнения, назначают новую тарификацию.В компании также рассказали, что стоимость питьевой воды по республике не повышалась порядка трех лет. Одна из причин повышения — увеличение эксплуатационных и иных необходимых расходов. Кроме того, за счет введения рыночных цен, данные меры помогут в определенной степени снизить расточительность и повысить эффективность использования питьевой воды.По словам специалистов, самая дешевая вода в Узбекистане для физических лиц — в Ташкенте, за 1 куб. м питьевой воды — 400 сумов, а самая дорогая — в Навои, 3 тыс. сумов за кубометр воды.Ранее мы сообщали, почему в Ташкенте вырастут тарифы на воду.

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