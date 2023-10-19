https://uz.sputniknews.ru/20231019/velosport-uzbekistan-litsenziya-olimpiada-40110824.html

Велосипедисты Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры

Велосипедисты Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры

По итогам рейтинга женская сборная набрала 1942 очка и заняла 17 место среди 103 команд, у мужской сборной 1228 очков и 32 место среди 105 участников

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Велоспортсмены Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры, сообщает НОК. Отмечается, что 2 лицензии в женской категории принадлежат групповой гонке и 1 — индивидуальной программе гонок. Девушкам удалось набрать 1942 очка и занять 17 место среди 103 команд, которые участвовали в данном цикле. Показатель женской сборной Узбекистана является самым высоким среди стран Азии.Между тем, мужская сборная накопив 1228 очков, заняла 32 место среди 105 участников. С этим результатом спортсмены могут принять участие в групповой гонке. Согласно правилам, все квоты предоставлены для сборной. Тренерский штаб объявит позже имена велосипедистов, которые выйдут на старт в Олимпиаде Париж-2024.

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