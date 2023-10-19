https://uz.sputniknews.ru/20231019/velosport-uzbekistan-litsenziya-olimpiada-40110824.html
Велосипедисты Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры
Велосипедисты Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры
По итогам рейтинга женская сборная набрала 1942 очка и заняла 17 место среди 103 команд, у мужской сборной 1228 очков и 32 место среди 105 участников
2023-10-19T11:14+0500
2023-10-19T11:14+0500
2023-10-19T11:23+0500
узбекистан
спорт
велосипед
олимпиада
париж
лицензия
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сборная узбекистана
команда
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Велоспортсмены Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры, сообщает НОК. Отмечается, что 2 лицензии в женской категории принадлежат групповой гонке и 1 — индивидуальной программе гонок. Девушкам удалось набрать 1942 очка и занять 17 место среди 103 команд, которые участвовали в данном цикле. Показатель женской сборной Узбекистана является самым высоким среди стран Азии.Между тем, мужская сборная накопив 1228 очков, заняла 32 место среди 105 участников. С этим результатом спортсмены могут принять участие в групповой гонке. Согласно правилам, все квоты предоставлены для сборной. Тренерский штаб объявит позже имена велосипедистов, которые выйдут на старт в Олимпиаде Париж-2024.
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узбекистан сборная команда женская сборная мужская сборная велосипедисты велоспортсмены лицензия олимпиада париж рейтинг рейтинговые очки международный союз велосипедистов
узбекистан сборная команда женская сборная мужская сборная велосипедисты велоспортсмены лицензия олимпиада париж рейтинг рейтинговые очки международный союз велосипедистов
Велосипедисты Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры
11:14 19.10.2023 (обновлено: 11:23 19.10.2023)
По итогам рейтинга женская сборная набрала 1942 очка и заняла 17 место среди 103 команд, у мужской сборной 1228 очков и 32 место среди 105 участников.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik.
Велоспортсмены Узбекистана впервые завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры, сообщает НОК
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"Завершился период накопления рейтинговых очков ОИ Париж-2024 в направлении шоссе велоспорта. Отрадно отметить, что по итогам рейтинга, объявленного Международным союзом велосипедистов (UCI), женская сборная Узбекистана по велоспорту удостоилась 3 лицензий, а мужская — 1", — говорится в сообщении комитета.
Отмечается, что 2 лицензии в женской категории принадлежат групповой гонке и 1 — индивидуальной программе гонок. Девушкам удалось набрать 1942 очка и занять 17 место среди 103 команд, которые участвовали в данном цикле. Показатель женской сборной Узбекистана является самым высоким среди стран Азии.
Между тем, мужская сборная накопив 1228 очков, заняла 32 место среди 105 участников. С этим результатом спортсмены могут принять участие в групповой гонке. Согласно правилам, все квоты предоставлены для сборной.
Тренерский штаб объявит позже имена велосипедистов, которые выйдут на старт в Олимпиаде Париж-2024.