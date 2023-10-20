https://uz.sputniknews.ru/20231020/karakalpakstan-sport-borba-olimpiyskaya-vesovaya-kategoriya-40167950.html
В Каракалпакстане определили сильнейших борцов в олимпийских весовых категориях
В Каракалпакстане определили сильнейших борцов в олимпийских весовых категориях
Основой для проведения международного соревнования стало постановление президента "О мерах по дальнейшему развитию олимпийских видов спортивной борьбы"
2023-10-20T15:20+0500
2023-10-20T15:20+0500
2023-10-20T16:03+0500
спорт
узбекистан
казахстан
борьба
спортивная борьба
сборная
сборная узбекистана
каракалпакстан
медали
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. В Каракалпакстане 17 — 19 октября прошло международное соревнование "New Uzbekistan" по спортивной борьбе, в ходе которого выбрали сильнейших борцов в олимпийских весовых категориях, сообщает НОК.Сборная Узбекистана завоевала 14 золотых медалей в трех направлениях и по итогам общекомандного зачета заняла первое место. Второй стала команда Беларуси, а третьей — сборная Казахстана. Турнир был организован впервые среди взрослых, и в нем помимо узбекских единоборцев, приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.
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узбекистан каракалпакстан спорт казахстан беларусь таджикистан кыргызстан общекомандный зачет спортивная борьба борец олимпийская весовая категория
узбекистан каракалпакстан спорт казахстан беларусь таджикистан кыргызстан общекомандный зачет спортивная борьба борец олимпийская весовая категория
В Каракалпакстане определили сильнейших борцов в олимпийских весовых категориях
15:20 20.10.2023 (обновлено: 16:03 20.10.2023)
Основой для проведения международного соревнования стало постановление президента "О мерах по дальнейшему развитию олимпийских видов спортивной борьбы".
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
В Каракалпакстане 17 — 19 октября прошло международное соревнование "New Uzbekistan" по спортивной борьбе, в ходе которого выбрали сильнейших борцов в олимпийских весовых категориях, сообщает НОК
.
Сборная Узбекистана завоевала 14 золотых медалей в трех направлениях и по итогам общекомандного зачета заняла первое место. Второй стала команда Беларуси, а третьей — сборная Казахстана.
Турнир был организован впервые среди взрослых, и в нем помимо узбекских единоборцев, приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.