https://uz.sputniknews.ru/20231020/svo-putin-rostov-na-donu-doklad-spetsoperatsiya-40157813.html
СВО: Путину в Ростове-на-Дону доложили о ходе спецоперации
СВО: Путину в Ростове-на-Дону доложили о ходе спецоперации
Президенту доложили, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации
2023-10-20T11:05+0500
2023-10-20T11:05+0500
2023-10-20T12:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
владимир путин
президент
президент рф
ростов
ростов-на-дону
доклад
вооруженные силы
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.Владимир Путин также побеседовал и с другими представителями высшего руководства Минобороны, уточнил Песков.В конце встречи глава РФ попросил передать привет всем командирам и пожелал всего доброго.Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Последняя поездка в Ростов была в августе.
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россия спецоперация сво президент владимир путин доклад ростов-на-дону штаб вооруженных сил начальник генштаб валерий герасимов пресс-секретарь дмитрий песков объединенная группировка войск
россия спецоперация сво президент владимир путин доклад ростов-на-дону штаб вооруженных сил начальник генштаб валерий герасимов пресс-секретарь дмитрий песков объединенная группировка войск
СВО: Путину в Ростове-на-Дону доложили о ходе спецоперации
11:05 20.10.2023 (обновлено: 12:04 20.10.2023)
Президенту доложили, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооруженных сил", — сказал Песков.
Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.
Владимир Путин также побеседовал и с другими представителями высшего руководства Минобороны, уточнил Песков.
В конце встречи глава РФ попросил передать привет всем командирам и пожелал всего доброго.
Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Последняя поездка в Ростов была в августе.