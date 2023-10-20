https://uz.sputniknews.ru/20231020/svo-putin-rostov-na-donu-doklad-spetsoperatsiya-40157813.html

СВО: Путину в Ростове-на-Дону доложили о ходе спецоперации

СВО: Путину в Ростове-на-Дону доложили о ходе спецоперации

Президенту доложили, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации

2023-10-20T11:05+0500

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2023-10-20T12:04+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

владимир путин

президент

президент рф

ростов

ростов-на-дону

доклад

вооруженные силы

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.Герасимов доложил президенту, что объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом спецоперации.Владимир Путин также побеседовал и с другими представителями высшего руководства Минобороны, уточнил Песков.В конце встречи глава РФ попросил передать привет всем командирам и пожелал всего доброго.Президент регулярно посещает штаб группировки войск, участвующих в спецоперации, проводит там совещания и встречается с командованием. Последняя поездка в Ростов была в августе.

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