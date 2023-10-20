https://uz.sputniknews.ru/20231020/uzbekistan-kazaxstan-vyzy-sotrudnichestvo-40168420.html
Узбекистан подписал документы о сотрудничестве с казахскими вузами
Узбекистан подписал документы о сотрудничестве с казахскими вузами
Встреча представителей научно-образовательной сферы двух стран прошла в рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023" в Ташкенте.
2023-10-20T15:38+0500
2023-10-20T15:38+0500
2023-10-20T15:58+0500
узбекистан
казахстан
общество
образование
вуз
вузы
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекистан и Казахстан подписали 10 документов по расширению сотрудничества в научно-образовательной сфере, сообщает пресс-служба узбекского министерства образования.Встреча по вопросам расширения сотрудничества между двумя республиками прошла в рамках международной недели инновационных идей "InnoWeek-2023".В ней принимали участие глава департамента социального развития президентской администрации Одил Абдурахманов, замминистра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикулова, советник-посланник посольства Казахстана в Узбекистане Жаслан Искаков и казахский замминистра науки и высшего образования Камиль Акатов.В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества и планы на будущее. По итогам заседания подписано 10 международных соглашений о расширении сотрудничества между университетами двух стран.
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узбекистан казахстан сотрудничество вузы министерство высшего образования науки документы innoweek
узбекистан казахстан сотрудничество вузы министерство высшего образования науки документы innoweek
Узбекистан подписал документы о сотрудничестве с казахскими вузами
15:38 20.10.2023 (обновлено: 15:58 20.10.2023)
Встреча представителей научно-образовательной сферы двух стран прошла в рамках недели инновационных идей "InnoWeek-2023" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik.
Узбекистан и Казахстан подписали 10 документов по расширению сотрудничества в научно-образовательной сфере, сообщает
пресс-служба узбекского министерства образования.
Встреча по вопросам расширения сотрудничества между двумя республиками прошла в рамках международной недели инновационных идей "InnoWeek-2023".
В ней принимали участие глава департамента социального развития президентской администрации Одил Абдурахманов, замминистра высшего образования, науки и инноваций Шахло Турдикулова, советник-посланник посольства Казахстана в Узбекистане Жаслан Искаков и казахский замминистра науки и высшего образования Камиль Акатов.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества и планы на будущее. По итогам заседания подписано 10 международных соглашений о расширении сотрудничества между университетами двух стран.