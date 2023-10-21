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https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskiy-yazyk-21-oktyabrya-prazdnik-dusha-natsii-bestsennyy-dar-40173993.html
Узбекский язык – душа нации: бесценный дар, отточенный веками
Узбекский язык – душа нации: бесценный дар, отточенный веками
Сегодня 21 октября в Узбекистане отмечается День узбекского языка
2023-10-21T10:03+0500
2023-10-21T10:03+0500
узбекистан
узбекский язык
день узбекского языка
праздник
книги
фильмы
язык
бухара
самарканд
алишер навои
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Каждый язык в мире имеет свою уникальность. Она проявляется в раскрытии национальности, образа жизни его носителей, считает лингвист, докторант Каршинского государственного университета Шамшода Рустамова.В интервью Sputnik специалист рассказала об интересных поговорках, фольклоре и дала пару советов, с чего стоит начать изучение узбекского языка.Очень часто в Узбекистане можно услышать такие выражения как "хай" и "хоп". Оба этих слова используются для утверждения, согласия и по сути значат одно и то же. Только одно заимствовано из персидско-таджикского, а другое присутствует в тюркских языках. Так, слово "хай" чаще употребляется в районах Узбекистана, где проживает больше таджиков, к примеру, в Бухаре и Самарканде. В Ташкенте чаще используют форму "хўп" (хоп).Узбекский язык также богат интересными фразеологизмами, например, “Qosh qo’yaman deb, ko’z chiqarmoq”, которое по смыслу близко к фразе "Хотели как лучше, а получилось как всегда" или "Одно лечит, другое калечит".Шамшода Рустамова также отмечает, что многие поговорки в узбекском языке очень смешные или противоречивые. Многие знают, что в восточной культуре к старшим относятся с большим и безоговорочным уважением. Однако в узбекском языке есть пословица "Aql yoshda emas, boshda", которую можно перевести как "Мудрость не в возрасте, а в голове", словно говорящая, что возраст еще не показатель ума.В узбекском языке очень длинные или труднопроизносимые слова встречаются редко. Исключением считаются те, что были заимствованы из других языков. По словам Шамшоды Рустамовой, причиной можно считать интересную особенность в произношении.Большую роль в развитии языка играет, конечно же, фольклор. Народ годами обогащает, шлифует и адаптирует образцы такого творчества ко времени. Так, например, все знают анекдоты о Ходже Насреддине (или Насреддине Эфенди), который в фольклоре восточных народов предстает как хитрая, но справедливая и мудрая личность. Сегодня словом "afandi" могут называть человека, который по поведению похож на этого знаменитого героя.Богатство и самобытность узбекского языка формировались веками, на протяжении трех этапов: периоды древнетюркского, староузбекского и современного языков. Уникальные черты узбекского народа, его традиции и история отражены в мудрых поговорках, смешных и жизненных анекдотах или новых словах, которые пришли в узбекский язык с изменением эпохи.Сейчас на узбекском языке говорят более 50 млн человек по всему миру. А в прошлом году в Москве открыли Центр узбекского языка.Также можно слушать музыку на узбекском языке, читать книги, смотреть фильмы. Не будет лишним общение с носителем, который даст совет, направит и поможет с практикой. Ведь язык не стоит на месте, а постоянно меняется.
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узбекистан 21 октября день узбекского языка книги кино музыка лингвист литература изучение фольклор поговорки докторант каршинского государственного университета шамшода рустамова праздник основоположник великий поэт ученый госдеятель алишер навои фразеологизмы
узбекистан 21 октября день узбекского языка книги кино музыка лингвист литература изучение фольклор поговорки докторант каршинского государственного университета шамшода рустамова праздник основоположник великий поэт ученый госдеятель алишер навои фразеологизмы

Узбекский язык – душа нации: бесценный дар, отточенный веками

10:03 21.10.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКнига. Иллюстративное фото
Книга. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2023
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Сегодня 21 октября в Узбекистане отмечается День узбекского языка. Его основоположником принято считать великого поэта, ученого и госдеятеля Алишера Навои, который внес огромный вклад в становление и развитие литературного узбекского языка.
Каждый язык в мире имеет свою уникальность. Она проявляется в раскрытии национальности, образа жизни его носителей, считает лингвист, докторант Каршинского государственного университета Шамшода Рустамова.
В интервью Sputnik специалист рассказала об интересных поговорках, фольклоре и дала пару советов, с чего стоит начать изучение узбекского языка.
"У нас много интересных междометий, например, “хўш”. Его можно трактовать как "ладно" или "хорошо", то есть “хўш” выражает в некоторой степени согласие или может использоваться как разговорное слово, что-то вроде английского "окей". Также есть восклицание “лаббай”, которое не встречается в других языках. В них может использоваться только альтернатива, специфичная для той или иной нации", — говорит Шамшода Рустамова.
Очень часто в Узбекистане можно услышать такие выражения как "хай" и "хоп". Оба этих слова используются для утверждения, согласия и по сути значат одно и то же. Только одно заимствовано из персидско-таджикского, а другое присутствует в тюркских языках. Так, слово "хай" чаще употребляется в районах Узбекистана, где проживает больше таджиков, к примеру, в Бухаре и Самарканде. В Ташкенте чаще используют форму "хўп" (хоп).
"В узбекском языке есть слова, аналогов которым нет в других языках. Например, адрас, хашар, чилля и т. д. Однако некоторые такие слова могут встречаться и у других представителях тюркской языковой семьи", — говорит специалист.
Узбекский язык также богат интересными фразеологизмами, например, “Qosh qo’yaman deb, ko’z chiqarmoq”, которое по смыслу близко к фразе "Хотели как лучше, а получилось как всегда" или "Одно лечит, другое калечит".
"Есть пословица "Уши лгут — слушай сердцем, глаза врут — смотри разумом". Ее смысл понятен всем. Такие пословицы полировались веками. В них отражается народная мудрость, постичь которую может каждый из нас", — продолжает лингвист.
Шамшода Рустамова также отмечает, что многие поговорки в узбекском языке очень смешные или противоречивые. Многие знают, что в восточной культуре к старшим относятся с большим и безоговорочным уважением. Однако в узбекском языке есть пословица "Aql yoshda emas, boshda", которую можно перевести как "Мудрость не в возрасте, а в голове", словно говорящая, что возраст еще не показатель ума.
В узбекском языке очень длинные или труднопроизносимые слова встречаются редко. Исключением считаются те, что были заимствованы из других языков. По словам Шамшоды Рустамовой, причиной можно считать интересную особенность в произношении.
"Когда слова попадают к тому или иному народу, он старается их немного изменить для своего удобства. К примеру, нам сложно произносить несколько согласных звуков подряд, поэтому в некоторых заимствованных словах мы можем добавлять гласную или мягкий знак между ними. Также слово может видоизменяться и становиться трудночитаемым. Например, "байналмилал". Когда к нему добавляются суффиксы, оно становится более длинным и тяжело выговаривается", — объясняет лингвист.
Большую роль в развитии языка играет, конечно же, фольклор. Народ годами обогащает, шлифует и адаптирует образцы такого творчества ко времени. Так, например, все знают анекдоты о Ходже Насреддине (или Насреддине Эфенди), который в фольклоре восточных народов предстает как хитрая, но справедливая и мудрая личность. Сегодня словом "afandi" могут называть человека, который по поведению похож на этого знаменитого героя.
Богатство и самобытность узбекского языка формировались веками, на протяжении трех этапов: периоды древнетюркского, староузбекского и современного языков. Уникальные черты узбекского народа, его традиции и история отражены в мудрых поговорках, смешных и жизненных анекдотах или новых словах, которые пришли в узбекский язык с изменением эпохи.
Сейчас на узбекском языке говорят более 50 млн человек по всему миру. А в прошлом году в Москве открыли Центр узбекского языка.
"Узбекский язык, как и другие языки, нужно начинать с освоения букв и их произношения. Следующим основным шагом должно стать изучение слов. Затем из слов учат словосочетание и построение предложения. Я думаю, что гораздо эффективнее, когда язык изучается в таком порядке", — советует Шамшода Рустамова.
Также можно слушать музыку на узбекском языке, читать книги, смотреть фильмы. Не будет лишним общение с носителем, который даст совет, направит и поможет с практикой. Ведь язык не стоит на месте, а постоянно меняется.
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