https://uz.sputniknews.ru/20231021/uzbekskiy-yazyk-21-oktyabrya-prazdnik-dusha-natsii-bestsennyy-dar-40173993.html

Узбекский язык – душа нации: бесценный дар, отточенный веками

Узбекский язык – душа нации: бесценный дар, отточенный веками

Сегодня 21 октября в Узбекистане отмечается День узбекского языка

2023-10-21T10:03+0500

2023-10-21T10:03+0500

2023-10-21T10:03+0500

узбекистан

узбекский язык

день узбекского языка

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Каждый язык в мире имеет свою уникальность. Она проявляется в раскрытии национальности, образа жизни его носителей, считает лингвист, докторант Каршинского государственного университета Шамшода Рустамова.В интервью Sputnik специалист рассказала об интересных поговорках, фольклоре и дала пару советов, с чего стоит начать изучение узбекского языка.Очень часто в Узбекистане можно услышать такие выражения как "хай" и "хоп". Оба этих слова используются для утверждения, согласия и по сути значат одно и то же. Только одно заимствовано из персидско-таджикского, а другое присутствует в тюркских языках. Так, слово "хай" чаще употребляется в районах Узбекистана, где проживает больше таджиков, к примеру, в Бухаре и Самарканде. В Ташкенте чаще используют форму "хўп" (хоп).Узбекский язык также богат интересными фразеологизмами, например, “Qosh qo’yaman deb, ko’z chiqarmoq”, которое по смыслу близко к фразе "Хотели как лучше, а получилось как всегда" или "Одно лечит, другое калечит".Шамшода Рустамова также отмечает, что многие поговорки в узбекском языке очень смешные или противоречивые. Многие знают, что в восточной культуре к старшим относятся с большим и безоговорочным уважением. Однако в узбекском языке есть пословица "Aql yoshda emas, boshda", которую можно перевести как "Мудрость не в возрасте, а в голове", словно говорящая, что возраст еще не показатель ума.В узбекском языке очень длинные или труднопроизносимые слова встречаются редко. Исключением считаются те, что были заимствованы из других языков. По словам Шамшоды Рустамовой, причиной можно считать интересную особенность в произношении.Большую роль в развитии языка играет, конечно же, фольклор. Народ годами обогащает, шлифует и адаптирует образцы такого творчества ко времени. Так, например, все знают анекдоты о Ходже Насреддине (или Насреддине Эфенди), который в фольклоре восточных народов предстает как хитрая, но справедливая и мудрая личность. Сегодня словом "afandi" могут называть человека, который по поведению похож на этого знаменитого героя.Богатство и самобытность узбекского языка формировались веками, на протяжении трех этапов: периоды древнетюркского, староузбекского и современного языков. Уникальные черты узбекского народа, его традиции и история отражены в мудрых поговорках, смешных и жизненных анекдотах или новых словах, которые пришли в узбекский язык с изменением эпохи.Сейчас на узбекском языке говорят более 50 млн человек по всему миру. А в прошлом году в Москве открыли Центр узбекского языка.Также можно слушать музыку на узбекском языке, читать книги, смотреть фильмы. Не будет лишним общение с носителем, который даст совет, направит и поможет с практикой. Ведь язык не стоит на месте, а постоянно меняется.

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узбекистан 21 октября день узбекского языка книги кино музыка лингвист литература изучение фольклор поговорки докторант каршинского государственного университета шамшода рустамова праздник основоположник великий поэт ученый госдеятель алишер навои фразеологизмы