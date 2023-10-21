Узбекский язык – душа нации: бесценный дар, отточенный веками
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Сегодня 21 октября в Узбекистане отмечается День узбекского языка. Его основоположником принято считать великого поэта, ученого и госдеятеля Алишера Навои, который внес огромный вклад в становление и развитие литературного узбекского языка.
Каждый язык в мире имеет свою уникальность. Она проявляется в раскрытии национальности, образа жизни его носителей, считает лингвист, докторант Каршинского государственного университета Шамшода Рустамова.
В интервью Sputnik специалист рассказала об интересных поговорках, фольклоре и дала пару советов, с чего стоит начать изучение узбекского языка.
"У нас много интересных междометий, например, “хўш”. Его можно трактовать как "ладно" или "хорошо", то есть “хўш” выражает в некоторой степени согласие или может использоваться как разговорное слово, что-то вроде английского "окей". Также есть восклицание “лаббай”, которое не встречается в других языках. В них может использоваться только альтернатива, специфичная для той или иной нации", — говорит Шамшода Рустамова.
Очень часто в Узбекистане можно услышать такие выражения как "хай" и "хоп". Оба этих слова используются для утверждения, согласия и по сути значат одно и то же. Только одно заимствовано из персидско-таджикского, а другое присутствует в тюркских языках. Так, слово "хай" чаще употребляется в районах Узбекистана, где проживает больше таджиков, к примеру, в Бухаре и Самарканде. В Ташкенте чаще используют форму "хўп" (хоп).
"В узбекском языке есть слова, аналогов которым нет в других языках. Например, адрас, хашар, чилля и т. д. Однако некоторые такие слова могут встречаться и у других представителях тюркской языковой семьи", — говорит специалист.
Узбекский язык также богат интересными фразеологизмами, например, “Qosh qo’yaman deb, ko’z chiqarmoq”, которое по смыслу близко к фразе "Хотели как лучше, а получилось как всегда" или "Одно лечит, другое калечит".
"Есть пословица "Уши лгут — слушай сердцем, глаза врут — смотри разумом". Ее смысл понятен всем. Такие пословицы полировались веками. В них отражается народная мудрость, постичь которую может каждый из нас", — продолжает лингвист.
Шамшода Рустамова также отмечает, что многие поговорки в узбекском языке очень смешные или противоречивые. Многие знают, что в восточной культуре к старшим относятся с большим и безоговорочным уважением. Однако в узбекском языке есть пословица "Aql yoshda emas, boshda", которую можно перевести как "Мудрость не в возрасте, а в голове", словно говорящая, что возраст еще не показатель ума.
В узбекском языке очень длинные или труднопроизносимые слова встречаются редко. Исключением считаются те, что были заимствованы из других языков. По словам Шамшоды Рустамовой, причиной можно считать интересную особенность в произношении.
"Когда слова попадают к тому или иному народу, он старается их немного изменить для своего удобства. К примеру, нам сложно произносить несколько согласных звуков подряд, поэтому в некоторых заимствованных словах мы можем добавлять гласную или мягкий знак между ними. Также слово может видоизменяться и становиться трудночитаемым. Например, "байналмилал". Когда к нему добавляются суффиксы, оно становится более длинным и тяжело выговаривается", — объясняет лингвист.
Большую роль в развитии языка играет, конечно же, фольклор. Народ годами обогащает, шлифует и адаптирует образцы такого творчества ко времени. Так, например, все знают анекдоты о Ходже Насреддине (или Насреддине Эфенди), который в фольклоре восточных народов предстает как хитрая, но справедливая и мудрая личность. Сегодня словом "afandi" могут называть человека, который по поведению похож на этого знаменитого героя.
Богатство и самобытность узбекского языка формировались веками, на протяжении трех этапов: периоды древнетюркского, староузбекского и современного языков. Уникальные черты узбекского народа, его традиции и история отражены в мудрых поговорках, смешных и жизненных анекдотах или новых словах, которые пришли в узбекский язык с изменением эпохи.
Сейчас на узбекском языке говорят более 50 млн человек по всему миру. А в прошлом году в Москве открыли Центр узбекского языка.
"Узбекский язык, как и другие языки, нужно начинать с освоения букв и их произношения. Следующим основным шагом должно стать изучение слов. Затем из слов учат словосочетание и построение предложения. Я думаю, что гораздо эффективнее, когда язык изучается в таком порядке", — советует Шамшода Рустамова.
Также можно слушать музыку на узбекском языке, читать книги, смотреть фильмы. Не будет лишним общение с носителем, который даст совет, направит и поможет с практикой. Ведь язык не стоит на месте, а постоянно меняется.