https://uz.sputniknews.ru/20231022/rossiya-voyennoslujaschiye-gruppa-vsu-artemovskoye-napravleniye-40206082.html
Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов
2023-10-22T13:27+0500
2023-10-22T13:27+0500
2023-10-22T13:27+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник, уточнили в сообщении. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.
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россия украина всу сво спецоперация дроны российские военнослужащие артемовское направление ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение минобороны
россия украина всу сво спецоперация дроны российские военнослужащие артемовское направление ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение минобороны
Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении
Эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости
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"Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем наносит поражение противнику. Слаженными действиями парашютно-десантного подразделения атака противника была отражена. Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали", — отметили в ведостве.
Эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник, уточнили в сообщении. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.