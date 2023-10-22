https://uz.sputniknews.ru/20231022/rossiya-voyennoslujaschiye-gruppa-vsu-artemovskoye-napravleniye-40206082.html

Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении

Российские военнослужащие уничтожили группу ВСУ на Артемовском направлении

Эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов

2023-10-22T13:27+0500

2023-10-22T13:27+0500

2023-10-22T13:27+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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всу

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минобороны рф

военнослужащие

дрон

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили из станкового гранатомета АГС-17 пехоту ВСУ на подступах к Артемовску. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Эту группу ВСУ заблаговременно вычислили с помощью дронов, впоследствии российские военные получили данные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп противник, уточнили в сообщении. Затем десантник-гранатометчик открыл огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из многоэтажек на северо-западной окраине города.

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