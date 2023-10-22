https://uz.sputniknews.ru/20231022/studenty-uzbekistan-yaponiya-stajirovka-kompaniya-40205918.html
Студенты из Узбекистана стажируются в крупнейших японских компаниях
Студенты из Узбекистана стажируются в крупнейших японских компаниях
В ходе стажировки студенты ознакомятся со стратегией привлечения иностранных туристов, их приема, разработки турпрограмм, пройдут обучение в Туристическом информационном центре в Токио
2023-10-22T12:57+0500
2023-10-22T12:57+0500
2023-10-22T12:59+0500
узбекистан
япония
студенты
стажировка
туризм
сотрудничество
туристы
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Шесть студентов Ташкентского государственного университета востоковедения и Международного университета туризма "Шелковый путь", обучающиеся по направлению "Туризм", прибыли в Токио для стажировки в крупнейшей японской компании "H.I.S. Ко. ООО". Об этом сообщает ИА "Дунё".Планируется, что по результатам практики студенты выступят с презентациями в своих вузах.Для справки: Компания "H.I.S. Co. Ltd." основана в Токио в 1980 году. Это одна из крупнейших японских компаний в сфере туризма. Ей принадлежит 191 компания в сфере туризма, гостиничного менеджмента, страхования, образования, связи и развлекательных центров. Общая численность сотрудников — почти 11 тысяч человек.
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узбекистан япония токио студенты стажировка ташкентский государственный университет востоковедения международный университет туризма шелковый путь японская компания h.i.s. ко. ооо туризм туристы
узбекистан япония токио студенты стажировка ташкентский государственный университет востоковедения международный университет туризма шелковый путь японская компания h.i.s. ко. ооо туризм туристы
Студенты из Узбекистана стажируются в крупнейших японских компаниях
12:57 22.10.2023 (обновлено: 12:59 22.10.2023)
В ходе стажировки студенты ознакомятся со стратегией привлечения иностранных туристов, их приема, разработки турпрограмм, пройдут обучение в Туристическом информационном центре в Токио.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Шесть студентов Ташкентского государственного университета востоковедения и Международного университета туризма "Шелковый путь", обучающиеся по направлению "Туризм", прибыли в Токио для стажировки в крупнейшей японской компании "H.I.S. Ко. ООО". Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
"В ходе 10-дневной стажировки в "H.I.S. Ко. Ltd" узбекские студенты изучат общую деятельность и структуру компании, ознакомятся со стратегией привлечения иностранных туристов, их приема, разработки турпрограмм, пройдут стажировку в Туристическом информационном центре в Токио, изучат деятельность отдела компании, занимающегося разработкой туров в Узбекистан, усовершенствуют свой опыт по направлению "паломнический туризм" путем посещения японских городов Никко и Камакура", — говорится в сообщении.
Планируется, что по результатам практики студенты выступят с презентациями в своих вузах.
Для справки: Компания "H.I.S. Co. Ltd." основана в Токио в 1980 году. Это одна из крупнейших японских компаний в сфере туризма. Ей принадлежит 191 компания в сфере туризма, гостиничного менеджмента, страхования, образования, связи и развлекательных центров.
Общая численность сотрудников — почти 11 тысяч человек.