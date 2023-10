https://uz.sputniknews.ru/20231022/studenty-uzbekistan-yaponiya-stajirovka-kompaniya-40205918.html

Студенты из Узбекистана стажируются в крупнейших японских компаниях

Студенты из Узбекистана стажируются в крупнейших японских компаниях

В ходе стажировки студенты ознакомятся со стратегией привлечения иностранных туристов, их приема, разработки турпрограмм, пройдут обучение в Туристическом информационном центре в Токио

2023-10-22T12:57+0500

2023-10-22T12:57+0500

2023-10-22T12:59+0500

узбекистан

япония

студенты

стажировка

туризм

сотрудничество

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/16/40205678_0:0:1184:665_1920x0_80_0_0_76420abb4a7a7879aa57a98e54f6cbaf.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Шесть студентов Ташкентского государственного университета востоковедения и Международного университета туризма "Шелковый путь", обучающиеся по направлению "Туризм", прибыли в Токио для стажировки в крупнейшей японской компании "H.I.S. Ко. ООО". Об этом сообщает ИА "Дунё".Планируется, что по результатам практики студенты выступят с презентациями в своих вузах.Для справки: Компания "H.I.S. Co. Ltd." основана в Токио в 1980 году. Это одна из крупнейших японских компаний в сфере туризма. Ей принадлежит 191 компания в сфере туризма, гостиничного менеджмента, страхования, образования, связи и развлекательных центров. Общая численность сотрудников — почти 11 тысяч человек.

узбекистан

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан япония токио студенты стажировка ташкентский государственный университет востоковедения международный университет туризма шелковый путь японская компания h.i.s. ко. ооо туризм туристы