https://uz.sputniknews.ru/20231023/eabr-proekty-integratsiya-razvitie-prof-navykov-videomost-40246885.html

ЕАБР поддержал два проекта по интеграции и развитию проф. навыков

ЕАБР поддержал два проекта по интеграции и развитию проф. навыков

Преимущества и перспективы проектов представители стран ЕАЭС и журналисты обсудят в ходе видеомоста в медиагруппе "Россия сегодня"

2023-10-23T19:35+0500

2023-10-23T19:35+0500

2023-10-23T19:35+0500

миа "россия сегодня"

россия

еабр

проект

интеграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1c/39411743_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_21e553273c2822a9405bb0b34ffa05a6.jpg

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития поддержал два новых международных проекта, цель которых – способствовать интеграции в сферах легкой промышленности и развития навыков и профессий.Преимущества и перспективы проектов представители стран ЕАЭС и журналисты обсудят в ходе видеомоста "Москва — Астана — Бишкек — Ереван — Минск — Ташкент" на тему: "Новые проекты Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития: интеграция стран ЕАЭС", который пройдет в медиагруппе "Россия сегодня" 24 октября в 11.00 по московскому времени.Участие в видеомосте примут: заместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР Тигран Саркисян, директор проекта – платформы BEE-online.ru Татьяна Белькевич, заместитель генерального директора по международной деятельности Агентства развития профессий и навыков Алина Досканова.Во время мероприятия будет объявлен очередной конкурс проектов Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

медиагруппа россия сегодня видеомост москва астана бишкек ереван минск ташкент евразийский банк развития проекты интеграция в промышленности развитие профессиональных навыков заместитель председателя правления евразийского банка развития куратор фонда цифровых инициатив еабр тигран саркисян директор проекта платформы bee-online.ru татьяна белькевич заместитель генерального директора по международной деятельности агентства развития профессий и навыков алина досканова