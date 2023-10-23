https://uz.sputniknews.ru/20231023/elektroenergetiki-tsentralnaya-aziya-vstrecha-samarkand-40238001.html
В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят
В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят
В работе очередного международного форума, в качестве наблюдателей также примут участие приглашенные специалисты из России.
2023-10-23T16:39+0500
2023-10-23T16:39+0500
2023-10-23T17:02+0500
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казахстан
кыргызстан
экономика
энергетика
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут две международные сессии: 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает Минэнерго. На энергетическом форуме соберутся представители профильных организаций и структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В мероприятии примут участие и специалисты из России — в качестве наблюдателей. В рабочем порядке эксперты детально проанализируют вопросы подготовки в Центральноазиатском регионе к осенне-зимнему сезону 2023-2024 и проделанную в этом направлении работу. Также обсудят недостатки и пути их решения.Решение о проведении 25-26 октября в Самарканде 42-го заседания Координационной комиссии и 40-го заседания Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета приняли на состоявшемся 4-5 мая текущего года в Душанбе предыдущем заседании.
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узбекистан россия таджикистан туркменистан казахстан кыргызстан экономика энергетика электроэнергия заседание координационная комиссия центральноазиатский координационный электроэнергетический совет
узбекистан россия таджикистан туркменистан казахстан кыргызстан экономика энергетика электроэнергия заседание координационная комиссия центральноазиатский координационный электроэнергетический совет
В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят
16:39 23.10.2023 (обновлено: 17:02 23.10.2023)
В работе международного форума, в качестве наблюдателей также примут участие приглашенные специалисты из России.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
В Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут две международные сессии: 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает Минэнерго
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На энергетическом форуме соберутся представители профильных организаций и структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В мероприятии примут участие и специалисты из России — в качестве наблюдателей.
В рабочем порядке эксперты детально проанализируют вопросы подготовки в Центральноазиатском регионе к осенне-зимнему сезону 2023-2024 и проделанную в этом направлении работу. Также обсудят недостатки и пути их решения.
“...предполагается обсудить необходимые практики по обеспечению стабильности электроснабжения в энергокольцевой системе Центральной Азии, предотвращению каскадных отключений электроэнергии, подключению возобновляемых источников энергии к электросетям, их правильной эксплуатации, а также перспективы рационального использования водных ресурсов региона”, — говорится в сообщении ведомства.
Решение о проведении 25-26 октября в Самарканде 42-го заседания Координационной комиссии и 40-го заседания Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета приняли на состоявшемся 4-5 мая текущего года в Душанбе предыдущем заседании.