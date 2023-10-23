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https://uz.sputniknews.ru/20231023/elektroenergetiki-tsentralnaya-aziya-vstrecha-samarkand-40238001.html
В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят
В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят
В работе очередного международного форума, в качестве наблюдателей также примут участие приглашенные специалисты из России.
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут две международные сессии: 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает Минэнерго. На энергетическом форуме соберутся представители профильных организаций и структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В мероприятии примут участие и специалисты из России — в качестве наблюдателей. В рабочем порядке эксперты детально проанализируют вопросы подготовки в Центральноазиатском регионе к осенне-зимнему сезону 2023-2024 и проделанную в этом направлении работу. Также обсудят недостатки и пути их решения.Решение о проведении 25-26 октября в Самарканде 42-го заседания Координационной комиссии и 40-го заседания Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета приняли на состоявшемся 4-5 мая текущего года в Душанбе предыдущем заседании.
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узбекистан россия таджикистан туркменистан казахстан кыргызстан экономика энергетика электроэнергия заседание координационная комиссия центральноазиатский координационный электроэнергетический совет

В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят

16:39 23.10.2023 (обновлено: 17:02 23.10.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановПанорама Самарканда.
Панорама Самарканда. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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В работе международного форума, в качестве наблюдателей также примут участие приглашенные специалисты из России.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут две международные сессии: 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает Минэнерго.
На энергетическом форуме соберутся представители профильных организаций и структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В мероприятии примут участие и специалисты из России — в качестве наблюдателей.
В рабочем порядке эксперты детально проанализируют вопросы подготовки в Центральноазиатском регионе к осенне-зимнему сезону 2023-2024 и проделанную в этом направлении работу. Также обсудят недостатки и пути их решения.

“...предполагается обсудить необходимые практики по обеспечению стабильности электроснабжения в энергокольцевой системе Центральной Азии, предотвращению каскадных отключений электроэнергии, подключению возобновляемых источников энергии к электросетям, их правильной эксплуатации, а также перспективы рационального использования водных ресурсов региона”, — говорится в сообщении ведомства.

© Министерство энергетики РУзЗаседание координационного электроэнергетического совета Центральной Азии.
40-е заседание координационного электроэнергетического совета Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2023
Заседание координационного электроэнергетического совета Центральной Азии.
© Министерство энергетики РУз
Решение о проведении 25-26 октября в Самарканде 42-го заседания Координационной комиссии и 40-го заседания Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета приняли на состоявшемся 4-5 мая текущего года в Душанбе предыдущем заседании.
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