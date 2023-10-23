https://uz.sputniknews.ru/20231023/elektroenergetiki-tsentralnaya-aziya-vstrecha-samarkand-40238001.html

В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят

В Самарканде встретятся энергетики стран Центральной Азии — что обсудят

В работе очередного международного форума, в качестве наблюдателей также примут участие приглашенные специалисты из России.

2023-10-23T16:39+0500

2023-10-23T16:39+0500

2023-10-23T17:02+0500

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Самарканде, 25-26 октября этого года, пройдут две международные сессии: 42-е заседание Координационной комиссии и 40-е заседание Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета, сообщает Минэнерго. На энергетическом форуме соберутся представители профильных организаций и структур Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. В мероприятии примут участие и специалисты из России — в качестве наблюдателей. В рабочем порядке эксперты детально проанализируют вопросы подготовки в Центральноазиатском регионе к осенне-зимнему сезону 2023-2024 и проделанную в этом направлении работу. Также обсудят недостатки и пути их решения.Решение о проведении 25-26 октября в Самарканде 42-го заседания Координационной комиссии и 40-го заседания Центральноазиатского координационного электроэнергетического совета приняли на состоявшемся 4-5 мая текущего года в Душанбе предыдущем заседании.

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таджикистан

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