https://uz.sputniknews.ru/20231023/ispolnitelnyy-sovet-yunesko-tashkentskaya-deklaratsiya-40222223.html
В ЮНЕСКО одобрили Ташкентскую декларацию о всеобщем доступе к информации
В ЮНЕСКО одобрили Ташкентскую декларацию о всеобщем доступе к информации
Декларация была принята в сентябре 2022 года после завершения Международной конференции "Искусственный интеллект, электронное правительство и доступ к информации"
2023-10-23T11:42+0500
2023-10-23T11:42+0500
2023-10-23T12:08+0500
узбекистан
декларация
ташкент
париж
права человека
юнеско
резолюция
документы
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил предложенную Узбекистаном резолюцию "Ташкентская декларация по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации", сообщает ИА "Дунё".Об этом стало известно по итогам 217-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая состоялась 4 — 18 октября в Париже. Проект резолюции стал одним из главных документов, внесенных странами-членами в качестве новых пунктов в повестку дня 217-й сессии Исполнительного совета. Соавторами документа выступили 20 стран — Андорра, Алжир, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Кувейт, Египет, Марокко, Сирия, Судан, Тунис, Палестина, Палау, Шри-Ланка, Венгрия, Ливан, Либерия, Зимбабве и Чили.Ожидается, что резолюция Исполнительного совета будет принята путем всеобщего одобрения на предстоящей 42-сессии также Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится 7 — 22 ноября.Документ призывает Гендиректора Организации поддержать мероприятия, которые поспособствуют обеспечению доступа к информации в интересах прав человека.Кроме того, в резолюции выражается благодарность правительству Узбекистана за организацию в Ташкенте ряда мероприятий, приуроченных к Международному дню всеобщего доступа к информации, который впервые отмечался после его провозглашения в 2019 году Генассамблеей ООН.Ташкентская декларация была принята в сентябре 2022 года после завершения Международной конференции "Искусственный интеллект, электронное правительство и доступ к информации".
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узбекистан ташкент ташкентская декларация по случаю международного дня всеобщего доступа к информации исполнительный совет юнеско резолюция международная конференция документ
узбекистан ташкент ташкентская декларация по случаю международного дня всеобщего доступа к информации исполнительный совет юнеско резолюция международная конференция документ
В ЮНЕСКО одобрили Ташкентскую декларацию о всеобщем доступе к информации
11:42 23.10.2023 (обновлено: 12:08 23.10.2023)
Декларация была принята в сентябре 2022 года после завершения Международной конференции "Искусственный интеллект, электронное правительство и доступ к информации".
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил предложенную Узбекистаном резолюцию "Ташкентская декларация по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации", сообщает ИА "Дунё"
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Об этом стало известно по итогам 217-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая состоялась 4 — 18 октября в Париже.
Проект резолюции стал одним из главных документов, внесенных странами-членами в качестве новых пунктов в повестку дня 217-й сессии Исполнительного совета. Соавторами документа выступили 20 стран — Андорра, Алжир, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Кувейт, Египет, Марокко, Сирия, Судан, Тунис, Палестина, Палау, Шри-Ланка, Венгрия, Ливан, Либерия, Зимбабве и Чили.
Ожидается, что резолюция Исполнительного совета будет принята путем всеобщего одобрения на предстоящей 42-сессии также Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится 7 — 22 ноября.
Документ призывает Гендиректора Организации поддержать мероприятия, которые поспособствуют обеспечению доступа к информации в интересах прав человека.
Кроме того, в резолюции выражается благодарность правительству Узбекистана за организацию в Ташкенте ряда мероприятий, приуроченных к Международному дню всеобщего доступа к информации, который впервые отмечался после его провозглашения в 2019 году Генассамблеей ООН.
Ташкентская декларация была принята в сентябре 2022 года после завершения Международной конференции "Искусственный интеллект, электронное правительство и доступ к информации".