https://uz.sputniknews.ru/20231023/ispolnitelnyy-sovet-yunesko-tashkentskaya-deklaratsiya-40222223.html

В ЮНЕСКО одобрили Ташкентскую декларацию о всеобщем доступе к информации

В ЮНЕСКО одобрили Ташкентскую декларацию о всеобщем доступе к информации

Декларация была принята в сентябре 2022 года после завершения Международной конференции "Искусственный интеллект, электронное правительство и доступ к информации"

2023-10-23T11:42+0500

2023-10-23T11:42+0500

2023-10-23T12:08+0500

узбекистан

декларация

ташкент

париж

права человека

юнеско

резолюция

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/17/40226089_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e0f63ba0f1384fde325a456fa18de45b.jpg

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Исполнительный совет ЮНЕСКО одобрил предложенную Узбекистаном резолюцию "Ташкентская декларация по случаю Международного дня всеобщего доступа к информации", сообщает ИА "Дунё".Об этом стало известно по итогам 217-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая состоялась 4 — 18 октября в Париже. Проект резолюции стал одним из главных документов, внесенных странами-членами в качестве новых пунктов в повестку дня 217-й сессии Исполнительного совета. Соавторами документа выступили 20 стран — Андорра, Алжир, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Кувейт, Египет, Марокко, Сирия, Судан, Тунис, Палестина, Палау, Шри-Ланка, Венгрия, Ливан, Либерия, Зимбабве и Чили.Ожидается, что резолюция Исполнительного совета будет принята путем всеобщего одобрения на предстоящей 42-сессии также Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится 7 — 22 ноября.Документ призывает Гендиректора Организации поддержать мероприятия, которые поспособствуют обеспечению доступа к информации в интересах прав человека.Кроме того, в резолюции выражается благодарность правительству Узбекистана за организацию в Ташкенте ряда мероприятий, приуроченных к Международному дню всеобщего доступа к информации, который впервые отмечался после его провозглашения в 2019 году Генассамблеей ООН.Ташкентская декларация была принята в сентябре 2022 года после завершения Международной конференции "Искусственный интеллект, электронное правительство и доступ к информации".

узбекистан

ташкент

париж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент ташкентская декларация по случаю международного дня всеобщего доступа к информации исполнительный совет юнеско резолюция международная конференция документ