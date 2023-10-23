https://uz.sputniknews.ru/20231023/kyrgyzstan-uzbekistan-boyevoy-vertolet-40220595.html

В Кыргызстане появились два боевых вертолета, один из них подарил Узбекистан — фото

В Кыргызстане появились два боевых вертолета, один из них подарил Узбекистан — фото

Вертолет полностью отремонтировали и укомплектовали. Ремонтные работы провело Минобороны Узбекистана

2023-10-23T10:22+0500

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2023-10-23T10:22+0500

узбекистан

кыргызстан

вертолет

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Парк военно-воздушных судов Кыргызстана пополнился двумя боевыми вертолетами. Об этом рассказал в соцсетях президент Садыр Жапаров, сообщает Sputnik Кыргызстан.Один из вертолетов — подарок Узбекистана. Как рассказал Жапаров, в 2021 году Узбекистан предоставил Кыргызстану в качестве безвозмездной помощи военный вертолет МИ-8МТВ.Недавно соответствующие структуры Узбекистана сообщили, что вертолет полностью отремонтирован и укомплектован. Специалисты Министерства обороны Кыргызстана приняли воздушное судно, доставили его по маршруту Чирчик — Ош, Ош — Бишкек и сообщили, что оно полностью готово к работе.

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узбекистан, кыргызстан, вертолет, президент, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, садыр жапаров