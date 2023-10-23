https://uz.sputniknews.ru/20231023/navoiyskaya-oblast-uzbekistan-mayningovaya-ferma-40218376.html
В Навоийской области Узбекистана обнаружили незаконную криптоферму
В Навоийской области Узбекистана обнаружили незаконную криптоферму
Соответствующие документы направлены в правоохранительные органы
2023-10-23T08:29+0500
2023-10-23T08:29+0500
2023-10-23T10:22+0500
узбекистан
навоийская область
ущерб
документы
электроэнергия
электричество
майнинг
майнинговая ферма
регион
криптовалюта
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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Навоийской области раскрыли деятельность незаконной майнинговой фермы, нанесшей ущерб государству более чем на 24 млрд сумов, сообщает Минэнерго. Незаконное использование энергозатратного оборудования выявили в ходе контрольного мероприятия, проведенного "Узэнергоинспекцией" в недостроенном здании в Карманинском районе.В связи с ситуацией составили отчет и произвели перерасчет 24 миллиардов 415 миллионов 300 тысяч сумов.Документы направили в правоохранительные органы. Контрольные мероприятия в регионах продолжаются. Как оборот крипто-активов влияет на экономику Узбекистана
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узбекистан навоийская область майнинг майнинговая ферма правоохранительные органы отчет ущерб государство трансформатор электричество незаконная деятельность
узбекистан навоийская область майнинг майнинговая ферма правоохранительные органы отчет ущерб государство трансформатор электричество незаконная деятельность
В Навоийской области Узбекистана обнаружили незаконную криптоферму
08:29 23.10.2023 (обновлено: 10:22 23.10.2023)
Соответствующие документы направлены в правоохранительные органы.
ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
В Навоийской области раскрыли деятельность незаконной майнинговой фермы, нанесшей ущерб государству более чем на 24 млрд сумов, сообщает Минэнерго
.
Незаконное использование энергозатратного оборудования выявили в ходе контрольного мероприятия, проведенного "Узэнергоинспекцией" в недостроенном здании в Карманинском районе.
"...устройства с общим потреблением 840,4 кВт были произвольно подключены к 2-м трансформаторам мощностью 630 кВА", — говорится в сообщении.
В связи с ситуацией составили отчет и произвели перерасчет 24 миллиардов 415 миллионов 300 тысяч сумов.
Документы направили в правоохранительные органы. Контрольные мероприятия в регионах продолжаются.