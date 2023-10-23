https://uz.sputniknews.ru/20231023/navoiyskaya-oblast-uzbekistan-mayningovaya-ferma-40218376.html

В Навоийской области Узбекистана обнаружили незаконную криптоферму

В Навоийской области Узбекистана обнаружили незаконную криптоферму

Соответствующие документы направлены в правоохранительные органы

2023-10-23T08:29+0500

2023-10-23T08:29+0500

2023-10-23T10:22+0500

узбекистан

навоийская область

ущерб

документы

электроэнергия

электричество

майнинг

майнинговая ферма

регион

криптовалюта

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. В Навоийской области раскрыли деятельность незаконной майнинговой фермы, нанесшей ущерб государству более чем на 24 млрд сумов, сообщает Минэнерго. Незаконное использование энергозатратного оборудования выявили в ходе контрольного мероприятия, проведенного "Узэнергоинспекцией" в недостроенном здании в Карманинском районе.В связи с ситуацией составили отчет и произвели перерасчет 24 миллиардов 415 миллионов 300 тысяч сумов.Документы направили в правоохранительные органы. Контрольные мероприятия в регионах продолжаются. Как оборот крипто-активов влияет на экономику Узбекистана

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