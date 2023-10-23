https://uz.sputniknews.ru/20231023/posol-uzbekistan-italiya-zaversheniye-missii-40221559.html

Посол Узбекистана в Италии завершает свою дипмиссию

Посол Узбекистана в Италии завершает свою дипмиссию

В Риме состоялась встреча, на которой обсудили развитие сотрудничества Узбекистана и Италии за последние годы

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узбекистан

италия

встреча

миссия

посол

отабек акбаров

сотрудничество

политика

президент

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров завершает свою дипломатическую миссию, сообщает ИА "Дунё".В этой связи в Риме прошла встреча Отабека Акбарова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.Эдмондо Чириелли позитивно оценил пятилетнюю деятельность главы дипмиссии и от имени МИД Италии выразил благодарность за вывод двусторонних отношений на новый уровень и приданию им многопланового и устойчивого характера.Стороны также отметили важность того, что 8-9 июня в ходе официального визита Шавката Мирзиёева в Италию была принята Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами.Таким образом, Италия стала первой страной Западной Европы, установившей такой высокий уровень отношений с Узбекистаном. За прошедшие годы, создана прочная основа для политического и институционального диалога на уровне министерств иностранных дел и ряда других ведомств, работают группы дружбы в парламентах двух стран, учреждены 2 почетных консульства Узбекистана — во Флоренции и Милане, планируются почетные консульства в других регионах Италии.В последние годы активизировались прямые связи регионов Узбекистана с регионами Италии, в частности с Ломбардией, Тосканой, Венето, Умбрией, Кампанией, Марке, Абруццо и Эмилией-Романьей.Ярким событием стал визит 9 июня Шавката Мирзиёева в Милан (Ломбардия), в рамках которого он встретился с губернатором Аттилио Фонтаной, а также провел "круглый стол" с участием ведущих компаний, агентств и банков Италии.Стабильно растет туристический поток из Италии в Узбекистан, что уже вывело итальянцев на лидирующее место в Европе по количеству поездок в Узбекистана, подчеркнули стороны в ходе встречи.Назначенный в августе 2018 года послом в Италии Отабек Акбаров по совместительству также занимал должности посла Узбекистана в Греции и постоянного представителя республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO), Международном фонде сельскохозяйственного развития (IFAD) и Всемирной программе продовольствия (WFP).

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