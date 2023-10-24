https://uz.sputniknews.ru/20231024/karshinskiy-rayon-kashkadarya-novaya-bolnitsa-40285082.html

В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница

В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница

Об этом стало известно в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Кашкадарью где он незапланировано посетил центральную поликлинику Каршинского районного

2023-10-24T16:49+0500

2023-10-24T16:49+0500

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узбекистан

кашкадарьинская область

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

больница

поликлиника

общество

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница. Предложение по месту и проекту будущего медицинского комплекса поручили внести ответственным лицам, сообщает пресс-служба президента. Об этом стало известно в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Кашкадарью, где он незапланированно посетил центральную поликлинику Каршинского районного медицинского объединения. Учреждение было построено в 60-70-х годах прошлого века. Больница рассчитана на 228 пациентов, поликлиника способна принимать до 250 человек. В настоящее время медики обслуживают 243 тысячи жителей района. Но здешние условия не соответствуют такому охвату поциентов, требованиям времени, оборудование нуждается в обновлении.Президент посетил медицинские отделения и палаты, ознакомился с реальной ситуацией, побеседовал с пациентами.Больницу оснастят современным оборудованием и бесплатно обеспечат лекарствами. Группа врачей и медсестер, работающих в районном медицинском объединении, будет направлена на повышение квалификации за рубеж. Новая поликлиника станет также учебно-практическим центром для работников других районных больниц.

узбекистан

кашкадарьинская область

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