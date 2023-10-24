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https://uz.sputniknews.ru/20231024/karshinskiy-rayon-kashkadarya-novaya-bolnitsa-40285082.html
В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница
В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница
Об этом стало известно в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Кашкадарью где он незапланировано посетил центральную поликлинику Каршинского районного
2023-10-24T16:49+0500
2023-10-25T10:19+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
больница
поликлиника
общество
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница. Предложение по месту и проекту будущего медицинского комплекса поручили внести ответственным лицам, сообщает пресс-служба президента. Об этом стало известно в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Кашкадарью, где он незапланированно посетил центральную поликлинику Каршинского районного медицинского объединения. Учреждение было построено в 60-70-х годах прошлого века. Больница рассчитана на 228 пациентов, поликлиника способна принимать до 250 человек. В настоящее время медики обслуживают 243 тысячи жителей района. Но здешние условия не соответствуют такому охвату поциентов, требованиям времени, оборудование нуждается в обновлении.Президент посетил медицинские отделения и палаты, ознакомился с реальной ситуацией, побеседовал с пациентами.Больницу оснастят современным оборудованием и бесплатно обеспечат лекарствами. Группа врачей и медсестер, работающих в районном медицинском объединении, будет направлена на повышение квалификации за рубеж. Новая поликлиника станет также учебно-практическим центром для работников других районных больниц.
узбекистан
кашкадарьинская область
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узбекистан каршинский район кашкадарья новая больница президент шавкат мирзиёев центральная поликлиника
узбекистан каршинский район кашкадарья новая больница президент шавкат мирзиёев центральная поликлиника

В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница

16:49 24.10.2023 (обновлено: 10:19 25.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил центральную поликлинику Каршинского районного медицинского объединения
Шавкат Мирзиёев посетил центральную поликлинику Каршинского районного медицинского объединения - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"...ситуация в Каршинском районе мне не нравится. Судя по тому, что я сегодня увидел, принято решение построить здесь новую больницу", — сказал Шавкат Мирзиёев, посещая Кашкадарьинскую область.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Каршинском районе Кашкадарьи появится новая больница. Предложение по месту и проекту будущего медицинского комплекса поручили внести ответственным лицам, сообщает пресс-служба президента.
Об этом стало известно в ходе поездки Шавката Мирзиёева в Кашкадарью, где он незапланированно посетил центральную поликлинику Каршинского районного медицинского объединения.
Учреждение было построено в 60-70-х годах прошлого века. Больница рассчитана на 228 пациентов, поликлиника способна принимать до 250 человек. В настоящее время медики обслуживают 243 тысячи жителей района. Но здешние условия не соответствуют такому охвату поциентов, требованиям времени, оборудование нуждается в обновлении.
Президент посетил медицинские отделения и палаты, ознакомился с реальной ситуацией, побеседовал с пациентами.

"Цель нашего сегодняшнего приезда — сделать жизнь 3,5 миллионов человек в Кашкадарье лучше, ускорить развитие промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Проезжая мимо, я решил узнать, каково положение дел в больнице. Принимать решения, увидев ситуацию лично, поговорив с простыми людьми — моя самая большая цель. Когда медицина и образование на должном уровне, люди будут довольны. Мы много где улучшили больницы. Но ситуация в Каршинском районе мне не нравится. Судя по тому, что я сегодня увидел, принято решение построить здесь новую больницу", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Больницу оснастят современным оборудованием и бесплатно обеспечат лекарствами. Группа врачей и медсестер, работающих в районном медицинском объединении, будет направлена на повышение квалификации за рубеж. Новая поликлиника станет также учебно-практическим центром для работников других районных больниц.
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