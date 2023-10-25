https://uz.sputniknews.ru/20231025/rf-uzbekistan-geneticheskie-bolezni-tcentr-40338438.html
РФ и Узбекистан будут вместе исследовать генетические болезни
РФ и Узбекистан будут вместе исследовать генетические болезни
Научные программы по исследованию наследственных заболеваний будет проводить филиал российского научного центра в Ташкенте. 25.10.2023, Sputnik Узбекистан
2023-10-25T19:08+0500
2023-10-25T19:08+0500
2023-10-26T14:42+0500
узбекистан
россия
медицина
наука
генетика
генетическое заболевание
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Филиал российского Медико-генетического научного центра в Ташкенте будет осуществлять научные программы по исследованию наследственных заболеваний.Об этом на полях II Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ" рассказал директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова", академик РАН Сергей Куцев.Научно-исследовательский институт в Узбекистане станет первым опытом сотрудничества России и Узбекистана в рамках научно-исследовательских и медицинских программ.В рамках сотрудничества сторон будет также осуществляться подготовка врачей-генетиков и научных работников высшей квалификации по специальности "генетика", выполнение различных молекулярных диагностических и научных исследований, медико-генетическое консультирование отягощенных семей.Соглашение о создании филиала было подписано на полях Узбекско-Российского медицинского форума, который проходил в Самарканде 3-4 июня 2023 года.Институт иммунологии и геномики человека Академии наук Узбекистана основан в 1985 году и является единственным учреждением подобного профиля на всей территории Средней Азии и Казахстана.
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан, россия, медицина, наука, генетика, генетическое заболевание, видео
узбекистан, россия, медицина, наука, генетика, генетическое заболевание, видео
РФ и Узбекистан будут вместе исследовать генетические болезни
19:08 25.10.2023 (обновлено: 14:42 26.10.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Эксклюзив
Научные программы по исследованию наследственных заболеваний будет проводить филиал российского научного центра в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Филиал российского Медико-генетического научного центра в Ташкенте будет осуществлять научные программы по исследованию наследственных заболеваний.
Об этом на полях II Евразийского форума по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ" рассказал директор ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова", академик РАН Сергей Куцев.
Научно-исследовательский институт в Узбекистане станет первым опытом сотрудничества России и Узбекистана в рамках научно-исследовательских и медицинских программ.
"Новый научный центр будет заниматься подготовкой кадров для Узбекистана, повышением квалификации для врачей-генетиков, проведением совместных исследований, а также оказывать консультативную помощь по наследственным заболеваниям", — рассказал Сергей Куцев.
В рамках сотрудничества сторон будет также осуществляться подготовка врачей-генетиков и научных работников высшей квалификации по специальности "генетика", выполнение различных молекулярных диагностических и научных исследований, медико-генетическое консультирование отягощенных семей.
Соглашение о создании филиала было подписано на полях Узбекско-Российского медицинского форума, который проходил в Самарканде 3-4 июня 2023 года.
Институт иммунологии и геномики человека Академии наук Узбекистана основан в 1985 году и является единственным учреждением подобного профиля на всей территории Средней Азии и Казахстана.