https://uz.sputniknews.ru/20231025/shoygu-proveril-punkt-upravleniya-vostok-40305287.html

СВО: Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"

СВО: Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"

Глава Минобороны Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток".

2023-10-25T10:22+0500

2023-10-25T10:22+0500

2023-10-25T10:25+0500

спецоперация россии по защите донбасса

в мире

россия

сергей шойгу

спецоперация

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34380384_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_093275f73df0af2d845357b34eec04d3.jpg

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации посетил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, проверил ее готовность к действиям зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих. Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил главе Минобороны о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.Кроме того, командующий группировкой доложил Шойгу об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ, отметили в министерстве.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в мире россия сергей шойгу спецоперация пункт управления группировка войск "восток"