https://uz.sputniknews.ru/20231025/shoygu-proveril-punkt-upravleniya-vostok-40305287.html
СВО: Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
СВО: Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
Глава Минобороны Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток".
2023-10-25T10:22+0500
2023-10-25T10:22+0500
2023-10-25T10:25+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации посетил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, проверил ее готовность к действиям зимой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих. Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил главе Минобороны о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.Кроме того, командующий группировкой доложил Шойгу об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ, отметили в министерстве.
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в мире россия сергей шойгу спецоперация пункт управления группировка войск "восток"
в мире россия сергей шойгу спецоперация пункт управления группировка войск "восток"
СВО: Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток"
10:22 25.10.2023 (обновлено: 10:25 25.10.2023)
Министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации посетил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении, проверил ее готовность к действиям зимой, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ведомство.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону специальной военной операции проверил передовой пункт управления российской группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении", — говорится в сообщении.
Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки "Восток" к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих.
Командующий группировкой "Восток" генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил главе Минобороны о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.
Кроме того, командующий группировкой доложил Шойгу об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ, отметили в министерстве.