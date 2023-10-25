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https://uz.sputniknews.ru/20231025/uzbekistan-soglasheniye-sozdaniye-tyurkskiy-investitsionnyy-fond-40307804.html
Комитет Сената поддержал принятие Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда
Комитет Сената поддержал принятие Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда
Комитет Сената по вопросам международных отношений внешнеэкономических связей иностранных инвестиций и туризма поддержал ратификацию документа
2023-10-25T12:24+0500
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узбекистан
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сенат олий мажлиса узбекистана
заседание
соглашение
документы
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан может принять Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает пресс-служба Сената.На прошедшем заседании комитета рассмотрели Закон "О ратификации Соглашения об учреждении Тюркского инвестиционного фонда (Анкара, 16 марта 2023 года)".Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда. Сенаторы подчеркнули, что ратификация соглашения позволит Узбекистану получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество.
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узбекистан соглашение тюркский инвестиционный фонд создание сенат комитет ратификация документ
узбекистан соглашение тюркский инвестиционный фонд создание сенат комитет ратификация документ

Комитет Сената поддержал принятие Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда

12:24 25.10.2023 (обновлено: 14:44 25.10.2023)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаКомитет Сената поддержал ратификацию Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда
Комитет Сената поддержал ратификацию Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2023
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Комитет Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма поддержал ратификацию документа.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан может принять Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает пресс-служба Сената.
На прошедшем заседании комитета рассмотрели Закон "О ратификации Соглашения об учреждении Тюркского инвестиционного фонда (Анкара, 16 марта 2023 года)".
"...основной целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств-членов Организации тюркских государств", — говорится в сообщении.
Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда.
Сенаторы подчеркнули, что ратификация соглашения позволит Узбекистану получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество.
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