https://uz.sputniknews.ru/20231025/uzbekistan-soglasheniye-sozdaniye-tyurkskiy-investitsionnyy-fond-40307804.html

Комитет Сената поддержал принятие Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда

Комитет Сената поддержал принятие Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда

Комитет Сената по вопросам международных отношений внешнеэкономических связей иностранных инвестиций и туризма поддержал ратификацию документа

2023-10-25T12:24+0500

2023-10-25T12:24+0500

2023-10-25T14:44+0500

узбекистан

отг

сенат олий мажлиса узбекистана

заседание

соглашение

документы

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистан может принять Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, сообщает пресс-служба Сената.На прошедшем заседании комитета рассмотрели Закон "О ратификации Соглашения об учреждении Тюркского инвестиционного фонда (Анкара, 16 марта 2023 года)".Соглашение устанавливает цели, функции, полномочия и структуру Тюркского инвестиционного фонда. Сенаторы подчеркнули, что ратификация соглашения позволит Узбекистану получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество.

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