https://uz.sputniknews.ru/20231025/uzbekistan-vengriya-vuz-sotrudnichestvo-40302042.html

"Уголок Узбекистана" появится в одном из вузов Венгрии

"Уголок Узбекистана" появится в одном из вузов Венгрии

В министерстве высшего образования, науки и инноваций Узбекистана прошла встреча с ректором Университета Кароли Гаспара, депутатом Европарламента Лазло Трочани

2023-10-25T09:20+0500

2023-10-25T09:20+0500

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узбекистан

венгрия

будапешт

образование

высшее образование

студенты

общество

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. "Уголок Узбекистана" в Университете Кароли Гаспара в Будапеште предложил создать первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Комилжон Каримов в ходе встречи с ректором этого вуза, депутатом Европарламента Лазло Трочани, сообщает пресс-служба ведомства.Ректор поддержал это предложение. В вузе будут представлены культура, язык, литература и история Узбекистана.Во встрече также принял участие посол Венгрии в Узбекистане Йожеф Рожа.Стороны отметили, что в важная роль в развитии двустороннего сотрудничества отводится сфере образования.Он также предложил привлечь узбекских студентов в числе иностранных студентов, желающих изучать международные отношения и политологию в Центр центральноазиатских исследований, который планируют создать при Университете Кароли Гаспара. Подчеркнута возможность выделения образовательных грантов в рамках программы “Stipendium Hungaricum” правительства Венгрии.По словам Трочани, в центре, наряду с предоставлением высшего образования, будут также проводиться научные исследования, а аналогов такого центра нет в других европейских странах. Учебный процесс в центре планируют начать с 2024/2025 учебного года.Как отмечалось, в Университете Кароли Гаспара стартовала новая образовательная программа по энергетическому праву, которая также открыта для иностранных студентов. Студенты из Узбекистана могут подать заявку на обучение по данному направлению. Энергетическое право, в частности, вопросы правового регулирования отрасли в настоящее время актуальны не только в европейском регионе, но и во всем мире, отметили участники встречи.В ходе встречи первый заместитель министра предложил провести в следующем году в Узбекистане третий форум ректоров Узбекистана и Венгрии.Напомним, первый такой форум состоялся 21 — 23 июня 2021 года в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, а второй форум прошел 18-19 мая 2023 года в Будапеште.В ходе визита гостя в Узбекистан также запланированы встречи с ректорами ряда вузов Самарканда и Ташкента.

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