https://uz.sputniknews.ru/20231026/mixail-mishustin-nezavisimyy-platejno-raschetnyy-mexanizm-shos-40355385.html

Премьер России предложил создать независимый платежно-расчетный механизм ШОС

Премьер России предложил создать независимый платежно-расчетный механизм ШОС

Михаил Мишустин выступил на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате

2023-10-26T11:53+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил подумать о формировании регионального независимого платежно-расчетного механизма в рамках ШОС, сообщает Sputnik Кыргызстан. По его словам, для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше убирать правовые и административные барьеры, а также строить современную платежную систему. В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.

https://uz.sputniknews.ru/20231026/kyrgyzstan-akylbek-japarov-obschiy-ekonomicheskiy-rynok-shos-40350950.html

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