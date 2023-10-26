https://uz.sputniknews.ru/20231026/mixail-mishustin-nezavisimyy-platejno-raschetnyy-mexanizm-shos-40355385.html
Премьер России предложил создать независимый платежно-расчетный механизм ШОС
Премьер России предложил создать независимый платежно-расчетный механизм ШОС
Михаил Мишустин выступил на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате
2023-10-26T11:53+0500
2023-10-26T11:53+0500
2023-10-26T12:37+0500
шос
михаил мишустин
россия
бишкек
заседание
премьер
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правительство
правительство рф
экономика
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил подумать о формировании регионального независимого платежно-расчетного механизма в рамках ШОС, сообщает Sputnik Кыргызстан. По его словам, для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше убирать правовые и административные барьеры, а также строить современную платежную систему. В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.
https://uz.sputniknews.ru/20231026/kyrgyzstan-akylbek-japarov-obschiy-ekonomicheskiy-rynok-shos-40350950.html
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россия бишкек шос шанхайская организация сотрудничества премьер михаил мишустин создание независимый платежно-расчетный механизм заседание совет глав правительств
россия бишкек шос шанхайская организация сотрудничества премьер михаил мишустин создание независимый платежно-расчетный механизм заседание совет глав правительств
Премьер России предложил создать независимый платежно-расчетный механизм ШОС
11:53 26.10.2023 (обновлено: 12:37 26.10.2023)
Михаил Мишустин выступил в четверг на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате, прошедшем в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил подумать о формировании регионального независимого платежно-расчетного механизма в рамках ШОС, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
По его словам, для взаимовыгодной экономической кооперации нужно и дальше убирать правовые и административные барьеры, а также строить современную платежную систему.
"Мы все чаще применяем собственные валюты в расчетах, стоило бы подумать о формировании регионального независимого платежно-расчетного механизма, а также обеспечить конверсию наших валют на национальных биржах", — заявил Мишустин.
В работе заседания принимают участие председатель кабмина Кыргызстана, главы правительств Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Монголии, России, Таджикистана, вице-президент Ирана, зампред кабмина Туркменистана, министры иностранных дел Индии и Пакистана.