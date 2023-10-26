https://uz.sputniknews.ru/20231026/naibolee-populyarnye-krujki-sredi-shkolnikov-40358179.html

Какие кружки наиболее популярны среди школьников — подробности

Какие кружки наиболее популярны среди школьников — подробности

Учащиеся все больше интересуются и посещают кружки по ремесленничеству и рукоделию, культуре, искусству и спорту, а также занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы.

2023-10-26T12:33+0500

2023-10-26T12:33+0500

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Школьники наиболее часто выбирают кружки по ремесленничеству, образовательного направления, спортивные и художественные занятия. Об этом Sputnik сообщил врио директора Республиканской детской школы "Баркамол авлод" при министерстве дошкольного и школьного образования Йулдошхожа Акбаров."В настоящее время во всех областях, районах и городах страны действуют 219 детских школ "Баркамол авлод". В них функционируют семь направлений, в каждом из которых более 10 кружков по интересам. Всего же существуют 79 видов кружков, где для школьников организованы 10 472 кружка, которые посещают 306 310 учащихся", — сказал Акбаров.Кружки и их направления:По словам Акбарова, направления, которые больше всего интересуют учащихся, — это кружки по ремесленничеству и рукоделию, культуре, искусству и спорту, а также занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы.В целях поддержки детей с ограниченными возможностями при специализированных школах-интернатах организован 361 кружок, в которых задействовано 9 926 человек.Кроме того, 208 кружков посещают 5 546 юных воспитанников дошкольных образовательных учреждений, а для 1 100 детей из домов милосердия и детских городков организованы 58 кружков.

https://uz.sputniknews.ru/20231025/osennie-kanikuly-dosug-detey-40281673.html

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