https://uz.sputniknews.ru/20231026/naibolee-populyarnye-krujki-sredi-shkolnikov-40358179.html
Какие кружки наиболее популярны среди школьников — подробности
Какие кружки наиболее популярны среди школьников — подробности
Учащиеся все больше интересуются и посещают кружки по ремесленничеству и рукоделию, культуре, искусству и спорту, а также занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы.
2023-10-26T12:33+0500
2023-10-26T12:33+0500
2023-10-26T14:30+0500
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образование
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Школьники наиболее часто выбирают кружки по ремесленничеству, образовательного направления, спортивные и художественные занятия. Об этом Sputnik сообщил врио директора Республиканской детской школы "Баркамол авлод" при министерстве дошкольного и школьного образования Йулдошхожа Акбаров."В настоящее время во всех областях, районах и городах страны действуют 219 детских школ "Баркамол авлод". В них функционируют семь направлений, в каждом из которых более 10 кружков по интересам. Всего же существуют 79 видов кружков, где для школьников организованы 10 472 кружка, которые посещают 306 310 учащихся", — сказал Акбаров.Кружки и их направления:По словам Акбарова, направления, которые больше всего интересуют учащихся, — это кружки по ремесленничеству и рукоделию, культуре, искусству и спорту, а также занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы.В целях поддержки детей с ограниченными возможностями при специализированных школах-интернатах организован 361 кружок, в которых задействовано 9 926 человек.Кроме того, 208 кружков посещают 5 546 юных воспитанников дошкольных образовательных учреждений, а для 1 100 детей из домов милосердия и детских городков организованы 58 кружков.
https://uz.sputniknews.ru/20231025/osennie-kanikuly-dosug-detey-40281673.html
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узбекистан общество образование школьники дети кружки
узбекистан общество образование школьники дети кружки
Какие кружки наиболее популярны среди школьников — подробности
12:33 26.10.2023 (обновлено: 14:30 26.10.2023)
Учащиеся все больше интересуются и посещают кружки по ремесленничеству и рукоделию, культуре, искусству и спорту, а также занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Школьники наиболее часто выбирают кружки по ремесленничеству, образовательного направления, спортивные и художественные занятия. Об этом Sputnik сообщил врио директора Республиканской детской школы "Баркамол авлод" при министерстве дошкольного и школьного образования Йулдошхожа Акбаров.
"В настоящее время во всех областях, районах и городах страны действуют 219 детских школ "Баркамол авлод". В них функционируют семь направлений, в каждом из которых более 10 кружков по интересам. Всего же существуют 79 видов кружков, где для школьников организованы 10 472 кружка, которые посещают 306 310 учащихся", — сказал Акбаров.
культура и искусство — 1 516 кружков (42 636 человек);
робототехника, конструирование и моделирование — 1 211 кружков (34 202 человека);
физическая культура и спорт — 887 кружков (25 049 человек);
ремесленничество и рукоделие — 2 807 кружков (87 596 человек);
туризм и экология — 1 160 кружков (35 128 человек);
занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы (59 653 человека);
иностранные языки — 744 кружка (22 046 человек).
По словам Акбарова, направления, которые больше всего интересуют учащихся, — это кружки по ремесленничеству и рукоделию, культуре, искусству и спорту, а также занятия по дошкольной подготовке и вступительным экзаменам в вузы.
В целях поддержки детей с ограниченными возможностями при специализированных школах-интернатах организован 361 кружок, в которых задействовано 9 926 человек.
Кроме того, 208 кружков посещают 5 546 юных воспитанников дошкольных образовательных учреждений, а для 1 100 детей из домов милосердия и детских городков организованы 58 кружков.