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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231026/rossiya-otbili-pyat-atak-unichtojili-bolee-500-boevikov-vsu-40346628.html
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
2023-10-26T09:35+0500
2023-10-26T09:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
сво
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ.На Донецком направлении под Курдюмовкой российские военные отбили пять атак ВСУ.
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россия военные курдюмовка донецк отбила атака уничтожила боевики сво спецоперация всу
россия военные курдюмовка донецк отбила атака уничтожила боевики сво спецоперация всу

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

09:35 26.10.2023
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
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Противник потерял более 500 военнослужащих, танк, самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

"Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", — сказал он.

По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ.
На Донецком направлении под Курдюмовкой российские военные отбили пять атак ВСУ.
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