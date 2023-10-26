https://uz.sputniknews.ru/20231026/rossiya-otbili-pyat-atak-unichtojili-bolee-500-boevikov-vsu-40346628.html

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

2023-10-26T09:35+0500

2023-10-26T09:35+0500

2023-10-26T09:35+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

сво

спецоперация

всу

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ.На Донецком направлении под Курдюмовкой российские военные отбили пять атак ВСУ.

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