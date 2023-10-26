Шавкат Мирзиёев принял главу Мажлиса казахского парламента

"Отдельное внимание уделено важности дальнейшего развития тесных межпарламентских связей в целях безусловного выполнения договоренностей на высшем уровне, расширения межрегионального сотрудничества и культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении пресс-службы.