https://uz.sputniknews.ru/20231026/shavkat-mirziyoev-prinyal-glavu-majlisa-kazaxskogo-parlamenta-40382589.html
Шавкат Мирзиёев принял главу Мажлиса казахского парламента
Шавкат Мирзиёев принял главу Мажлиса казахского парламента
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.
2023-10-26T20:01+0500
2023-10-26T20:01+0500
2023-10-27T11:42+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
казахстан
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40377275_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f020bac3792d37d56f22db9b907f642a.jpg
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Мажлиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, сообщает пресс-служба главы государства.На встрече стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, укрепление сотрудничества между странами.Важным направлением сотрудничества стороны назвали обмен опытом в сфере законотворческой деятельности, развития органов самоуправления и поддержки молодежи, включая организацию визитов делегаций молодых депутатов.
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40377275_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_53ca2230c46495336a0361b7d601c277.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев казахстан парламент мажлис
шавкат мирзиёев казахстан парламент мажлис
Шавкат Мирзиёев принял главу Мажлиса казахского парламента
20:01 26.10.2023 (обновлено: 11:42 27.10.2023)
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял председателя Мажлиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова, сообщает
пресс-служба главы государства.
На встрече стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, укрепление сотрудничества между странами.
"Отдельное внимание уделено важности дальнейшего развития тесных межпарламентских связей в целях безусловного выполнения договоренностей на высшем уровне, расширения межрегионального сотрудничества и культурно-гуманитарного обмена", — говорится в сообщении пресс-службы.
Важным направлением сотрудничества стороны назвали обмен опытом в сфере законотворческой деятельности, развития органов самоуправления и поддержки молодежи, включая организацию визитов делегаций молодых депутатов.