https://uz.sputniknews.ru/20231026/shos-2024-god-ekologii-premer-kyrgyzstana-40356942.html
В странах ШОС 2024 год объявлен Годом экологии
В странах ШОС 2024 год объявлен Годом экологии
"Важно продвигать расширение сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий", — отметил на заседании в Бишкеке премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров
2023-10-26T12:40+0500
2023-10-26T12:40+0500
2023-10-26T14:38+0500
шос
экология
кыргызстан
премьер
акылбек жапаров
охрана окружающей среды
климат
бишкек
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Следующий, 2024-й год, станет Годом экологии в ШОС. Об этом на 22-ом заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров. Будет также принят соответствующий План мероприятий по его проведению.Сельское хозяйство играет важную ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран, оно также чувствительно к климатическим изменениям, подчеркнул Жапаров. Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок
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бишкек кыргызстан заседание шос премьер акылбек жапаров сотрудничество экология охрана окружающей среды климат 2024 год год экологии
бишкек кыргызстан заседание шос премьер акылбек жапаров сотрудничество экология охрана окружающей среды климат 2024 год год экологии
В странах ШОС 2024 год объявлен Годом экологии
12:40 26.10.2023 (обновлено: 14:38 26.10.2023)
"Важно продвигать расширение сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий", — отметил на заседании в Бишкеке премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Следующий, 2024-й год, станет Годом экологии в ШОС. Об этом на 22-ом заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Будет также принят соответствующий План мероприятий по его проведению.
"Важно продвигать расширение сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий. Мы предлагаем объединить усилия в борьбе с климатическими изменениями, загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия", — сказал Акылбек Жапаров.
Сельское хозяйство играет важную ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран, оно также чувствительно к климатическим изменениям, подчеркнул Жапаров.