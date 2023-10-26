https://uz.sputniknews.ru/20231026/shos-2024-god-ekologii-premer-kyrgyzstana-40356942.html

В странах ШОС 2024 год объявлен Годом экологии

В странах ШОС 2024 год объявлен Годом экологии

"Важно продвигать расширение сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий", — отметил на заседании в Бишкеке премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров

2023-10-26T12:40+0500

2023-10-26T12:40+0500

2023-10-26T14:38+0500

шос

экология

кыргызстан

премьер

акылбек жапаров

охрана окружающей среды

климат

бишкек

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Следующий, 2024-й год, станет Годом экологии в ШОС. Об этом на 22-ом заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества заявил глава Кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров. Будет также принят соответствующий План мероприятий по его проведению.Сельское хозяйство играет важную ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран, оно также чувствительно к климатическим изменениям, подчеркнул Жапаров. Премьер Кыргызстана предложил создать в странах ШОС общий экономический рынок

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