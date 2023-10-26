https://uz.sputniknews.ru/20231026/uzbekistan-kazaxstan-ukrepleniye-mejparlamentskix-svyazey-40363201.html

Узбекистан и Казахстан договорились об укреплении межпарламентских связей

Узбекистан и Казахстан договорились об укреплении межпарламентских связей

В ходе встречи был подписан Устав Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

2023-10-26T15:11+0500

2023-10-26T15:11+0500

2023-10-26T15:46+0500

политика

узбекистан

казахстан

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Состоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.На встрече также обсуждены вопросы расширения межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, обогащения его новым содержанием, а также обмена опытом в сфере законотворчества.В свою очередь Кошанов отметил, что дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества, которое является важным фактором развития двусторонних отношений, и активизация диалога в данном направлении представляют взаимную выгоду во всех отношениях.Стороны подписали Положение о Совете межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.В этот же день состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.Визит делегации парламента Казахстана в Узбекистан продолжается.

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