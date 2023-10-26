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https://uz.sputniknews.ru/20231026/uzbekistan-kazaxstan-ukrepleniye-mejparlamentskix-svyazey-40363201.html
Узбекистан и Казахстан договорились об укреплении межпарламентских связей
Узбекистан и Казахстан договорились об укреплении межпарламентских связей
В ходе встречи был подписан Устав Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.
2023-10-26T15:11+0500
2023-10-26T15:46+0500
политика
узбекистан
казахстан
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Состоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.На встрече также обсуждены вопросы расширения межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, обогащения его новым содержанием, а также обмена опытом в сфере законотворчества.В свою очередь Кошанов отметил, что дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества, которое является важным фактором развития двусторонних отношений, и активизация диалога в данном направлении представляют взаимную выгоду во всех отношениях.Стороны подписали Положение о Совете межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.В этот же день состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.Визит делегации парламента Казахстана в Узбекистан продолжается.
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политика узбекистан казахстан законодательная палата олий мажлиса межпарламентские связи укрепление договор
политика узбекистан казахстан законодательная палата олий мажлиса межпарламентские связи укрепление договор

Узбекистан и Казахстан договорились об укреплении межпарламентских связей

15:11 26.10.2023 (обновлено: 15:46 26.10.2023)
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики УзбекистанУзбекистан и Казахстан договорились укреплять межпарламентское сотрудничество.
Узбекистан и Казахстан договорились укреплять межпарламентское сотрудничество. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2023
© Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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В ходе встречи подписано Положение о Совете межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Состоялась встреча Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нуриддина Исмоилова с членами делегации во главе с Председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"В ходе встречи членам делегации была представлена подробная информация о приоритетных задачах, определенных в стратегии "Узбекистан – 2030", масштабных реформах, реализуемых в нашей стране, а также основных направлениях деятельности Законодательной палаты", — говорится в пресс-релизе.
На встрече также обсуждены вопросы расширения межпарламентского сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, обогащения его новым содержанием, а также обмена опытом в сфере законотворчества.
В свою очередь Кошанов отметил, что дальнейшее расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества, которое является важным фактором развития двусторонних отношений, и активизация диалога в данном направлении представляют взаимную выгоду во всех отношениях.

"На встрече, прошедшей в теплой атмосфере, стороны договорились о дальнейшем развитии и укреплении межпарламентского сотрудничества", — отметили в сообщении.

Стороны подписали Положение о Совете межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.
В этот же день состоялось первое заседание Совета межпарламентского сотрудничества между Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

"Стороны отметили необходимость дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между нашими странами, а также расширения отношений в транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, экологической, энергетической, водных ресурсов и других сферах, определены приоритетные задачи в данном направлении", — говорится в пресс-релизе.

Визит делегации парламента Казахстана в Узбекистан продолжается.
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