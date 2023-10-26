https://uz.sputniknews.ru/20231026/v-samarkande-snimayut-istoricheskiy-film-40384396.html

В Самарканде снимают исторический фильм

В Самарканде снимают исторический фильм

Съемки проходят у мавзолея Амира Темура, ансамбля Регистан, а также на исторических улицах города.

2023-10-26T21:54+0500

2023-10-26T21:54+0500

2023-10-27T10:17+0500

узбекистан

культура

фильм

самарканд

амир темур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1a/40384214_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6326db95ead6696c73b945c5859e03e1.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Самарканде продолжаются съемки исторического фильма "Великий Амир и Донна Мария", сообщает Центр развития национальной кинематографии Узбекистана.Картина повествует о том, как великий полководец Амир Темур освободил испанскую принцессу из плена султана Османской империи после знаменитой Ангорской битвы.Съемки проходят у мавзолея Амира Темура, ансамбля Регистан, а также на исторических улицах города. В создании фильма задействованы как узбекские, так и зарубежные актеры, среди которых Джессика Май (Бразилия), Хуан Карлос (Испания), Кенго Сайто и Харухико Яманучи (Япония).Ранее мы писали о том, что съемки киноленты пройдут не только на территории Узбекистана, но и в Турции, Испании и Японии.

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

самарканд фильм исторический