https://uz.sputniknews.ru/20231026/v-samarkande-snimayut-istoricheskiy-film-40384396.html
В Самарканде снимают исторический фильм
В Самарканде снимают исторический фильм
Съемки проходят у мавзолея Амира Темура, ансамбля Регистан, а также на исторических улицах города.
2023-10-26T21:54+0500
2023-10-26T21:54+0500
2023-10-27T10:17+0500
узбекистан
культура
фильм
самарканд
амир темур
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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Самарканде продолжаются съемки исторического фильма "Великий Амир и Донна Мария", сообщает Центр развития национальной кинематографии Узбекистана.Картина повествует о том, как великий полководец Амир Темур освободил испанскую принцессу из плена султана Османской империи после знаменитой Ангорской битвы.Съемки проходят у мавзолея Амира Темура, ансамбля Регистан, а также на исторических улицах города. В создании фильма задействованы как узбекские, так и зарубежные актеры, среди которых Джессика Май (Бразилия), Хуан Карлос (Испания), Кенго Сайто и Харухико Яманучи (Япония).Ранее мы писали о том, что съемки киноленты пройдут не только на территории Узбекистана, но и в Турции, Испании и Японии.
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самарканд фильм исторический
самарканд фильм исторический
В Самарканде снимают исторический фильм
21:54 26.10.2023 (обновлено: 10:17 27.10.2023)
Съемки проходят у мавзолея Амира Темура, ансамбля Регистан, а также на исторических улицах города.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Самарканде продолжаются съемки исторического фильма "Великий Амир и Донна Мария", сообщает Центр развития национальной кинематографии Узбекистана.
Картина повествует о том, как великий полководец Амир Темур освободил испанскую принцессу из плена султана Османской империи после знаменитой Ангорской битвы.
Съемки проходят у мавзолея Амира Темура, ансамбля Регистан, а также на исторических улицах города.
В создании фильма задействованы как узбекские, так и зарубежные актеры, среди которых Джессика Май (Бразилия), Хуан Карлос (Испания), Кенго Сайто и Харухико Яманучи (Япония).
Ранее мы писали
о том, что съемки киноленты пройдут не только на территории Узбекистана, но и в Турции, Испании и Японии.