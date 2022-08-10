https://uz.sputniknews.ru/20220810/v-uzbekistane-idet-rabota-nad-sozdaniem-filma-o-tamerlane--27006982.html

В Узбекистане идет работа над созданием фильма о Тамерлане

В Узбекистане идет работа над созданием фильма о Тамерлане

В данный момент продолжается кастинг актеров для киноленты.

2022-08-10T16:42+0500

2022-08-10T16:42+0500

2022-08-10T16:42+0500

культура

узбекистан

фильм

история

амир темур

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/0a/27007256_0:221:1280:941_1920x0_80_0_0_38302dc82860189539d52a9f558a60df.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг – Sputnik. В республике продолжается работа над историческим фильмом о государственном деятеле Амире Тимуре (Тамерлане). Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.Лента выйдет под названием "Великий Амир Тимур и Донна Мария". Съемки картины пройдут не только на территории Узбекистана, но и в Турции, Испании и Японии. Режиссерами выступят Джахангир Касымов и Ёлкин Туйчиев.По словам пресс-службы, костюмы для фильма будут подбираться из фонда "Узбекфильма". При этом одежда героев отразит не только историческую эпоху, но и подчеркнет их характеры и эмоции.Напомним: Амир Тимур, также известный под именем Тамерлан – это среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель. Он сыграл существенную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. Он завоевал обширные территории и основал единое государство со столицей в Самарканде.Читайте также:В Ташкенте состоялась конференция, посвященная наследию Амира ТемураПервый узбекско-белорусский фильм выпустят в следующем году

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, фильм, история, амир темур