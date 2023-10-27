В Узбекистане начнут работу частные кадастровые инженеры — Мирзиёев
20:48 27.10.2023 (обновлено: 20:57 27.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
На прошедшем в пятницу совещании с президентом определили меры по улучшению учета земли и кадастровых услуг.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 1 июля 2024 года во всех регионах Узбекистана начнут деятельность частные кадастровые инженеры. Об этом стало известно в пятницу на совещании с президентом, посвященном вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
Подчеркивалось, что за последние годы в этой области проделана большая работа. В частности, для топографических измерений Агентству по кадастру были предоставлены специальный самолет и аэрофотоаппарат, 112 дронов. Для цифровизации отрасли запущено 6 информационных систем и дата-центр.
"Благодаря этому за последние три года созданы электронные карты 96% земель. Было зарегистрировано и включено в налогооблагаемую базу 40 миллионов гектаров земли. Кадастровой системой охвачено 790 тысяч новых и 520 тысяч ранее неучтенных построек. За счет этого создан источник поступлений в бюджет в размере 1,1 триллиона сумов", — говорится в сообщении.
Также 425 тысяч гектаров земли распределено между 675 тысячами жителей и фермеров благодаря кадастровому оформлению 1,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся в резерве.
Однако в сфере предстоит еще много работы. В частности, не оформлены кадастры на 146 тысяч километров внутренних дорог и прилегающих к ним территорий.
"Аналогичная ситуация и в водном хозяйстве. Свободные земли вокруг водоемов, каналов и коллекторов могут быть переданы жителям и предпринимателям через аукцион. Однако сегодня из 827 тысяч гектаров земель водного фонда только 380 тысяч гектаров имеют кадастровые документы", — говорится в сообщении.
В связи с этим дано поручение завершить составление кадастра дорожного и водного фонда и создать условия для их использования. Было отмечено, что благодаря этому можно обеспечить работой 1 миллион человек.
По оценкам, 2,4 миллиона домохозяйств в республике не имеют документов на собственность. Без оформления кадастра они ограничены в экономических правах. Поэтому поставлена задача завершить разработку законопроекта о предоставлении права собственности на неоформленное жилье.
Также было предложено изменить категорию 817 тысяч гектаров земли, которые уже долгие годы используется для жилья, но по документам остаются землями сельскохозяйственного назначения.
Актуальным вопросом остается и большая загруженность органов кадастра. В этом году было оказано 1,5 миллиона кадастровых услуг, из них 600 тысяч были связаны с составлением кадастровых дел. Этим занимаются 25 процентов сотрудников системы.
В связи с этим в городе Ташкенте и Ташкентской области в качестве эксперимента был введен институт частного кадастрового инженера, организована деятельность 165 частных кадастровых инженеров.
"По итогам эксперимента планируется привлечь в сферу частный сектор. Граждане смогут обращаться к частному или государственному кадастру по своему выбору. Для этого данные об объектах недвижимости будут переведены в новую информационную систему "УЗКАД", а с 1 июля 2024 года во всех регионах республики начнут деятельность частные кадастровые инженеры", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.