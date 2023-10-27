https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-chastnyye-kadastrovyye-injenery-mirziyoyev-40420960.html

В Узбекистане начнут работу частные кадастровые инженеры — Мирзиёев

В Узбекистане начнут работу частные кадастровые инженеры — Мирзиёев

На прошедшем в пятницу совещании с президентом определили меры по улучшению учета земли и кадастровых услуг

2023-10-27T20:48+0500

2023-10-27T20:48+0500

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узбекистан

совещание

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

кадастр

земля

земля

инженер

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 1 июля 2024 года во всех регионах Узбекистана начнут деятельность частные кадастровые инженеры. Об этом стало известно в пятницу на совещании с президентом, посвященном вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг, сообщает пресс-служба главы государства.Подчеркивалось, что за последние годы в этой области проделана большая работа. В частности, для топографических измерений Агентству по кадастру были предоставлены специальный самолет и аэрофотоаппарат, 112 дронов. Для цифровизации отрасли запущено 6 информационных систем и дата-центр.Также 425 тысяч гектаров земли распределено между 675 тысячами жителей и фермеров благодаря кадастровому оформлению 1,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся в резерве.Однако в сфере предстоит еще много работы. В частности, не оформлены кадастры на 146 тысяч километров внутренних дорог и прилегающих к ним территорий.В связи с этим дано поручение завершить составление кадастра дорожного и водного фонда и создать условия для их использования. Было отмечено, что благодаря этому можно обеспечить работой 1 миллион человек.По оценкам, 2,4 миллиона домохозяйств в республике не имеют документов на собственность. Без оформления кадастра они ограничены в экономических правах. Поэтому поставлена ​​задача завершить разработку законопроекта о предоставлении права собственности на неоформленное жилье.Также было предложено изменить категорию 817 тысяч гектаров земли, которые уже долгие годы используется для жилья, но по документам остаются землями сельскохозяйственного назначения.Актуальным вопросом остается и большая загруженность органов кадастра. В этом году было оказано 1,5 миллиона кадастровых услуг, из них 600 тысяч были связаны с составлением кадастровых дел. Этим занимаются 25 процентов сотрудников системы.В связи с этим в городе Ташкенте и Ташкентской области в качестве эксперимента был введен институт частного кадастрового инженера, организована деятельность 165 частных кадастровых инженеров.

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