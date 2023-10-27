Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231027/uzbekistan-chastnyye-kadastrovyye-injenery-mirziyoyev-40420960.html
В Узбекистане начнут работу частные кадастровые инженеры — Мирзиёев
В Узбекистане начнут работу частные кадастровые инженеры — Мирзиёев
На прошедшем в пятницу совещании с президентом определили меры по улучшению учета земли и кадастровых услуг
2023-10-27T20:48+0500
2023-10-27T20:57+0500
узбекистан
совещание
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
кадастр
земля
земля
инженер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40416117_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f325d81bc41c48d6f926ba294d845d36.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 1 июля 2024 года во всех регионах Узбекистана начнут деятельность частные кадастровые инженеры. Об этом стало известно в пятницу на совещании с президентом, посвященном вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг, сообщает пресс-служба главы государства.Подчеркивалось, что за последние годы в этой области проделана большая работа. В частности, для топографических измерений Агентству по кадастру были предоставлены специальный самолет и аэрофотоаппарат, 112 дронов. Для цифровизации отрасли запущено 6 информационных систем и дата-центр.Также 425 тысяч гектаров земли распределено между 675 тысячами жителей и фермеров благодаря кадастровому оформлению 1,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся в резерве.Однако в сфере предстоит еще много работы. В частности, не оформлены кадастры на 146 тысяч километров внутренних дорог и прилегающих к ним территорий.В связи с этим дано поручение завершить составление кадастра дорожного и водного фонда и создать условия для их использования. Было отмечено, что благодаря этому можно обеспечить работой 1 миллион человек.По оценкам, 2,4 миллиона домохозяйств в республике не имеют документов на собственность. Без оформления кадастра они ограничены в экономических правах. Поэтому поставлена ​​задача завершить разработку законопроекта о предоставлении права собственности на неоформленное жилье.Также было предложено изменить категорию 817 тысяч гектаров земли, которые уже долгие годы используется для жилья, но по документам остаются землями сельскохозяйственного назначения.Актуальным вопросом остается и большая загруженность органов кадастра. В этом году было оказано 1,5 миллиона кадастровых услуг, из них 600 тысяч были связаны с составлением кадастровых дел. Этим занимаются 25 процентов сотрудников системы.В связи с этим в городе Ташкенте и Ташкентской области в качестве эксперимента был введен институт частного кадастрового инженера, организована деятельность 165 частных кадастровых инженеров.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/1b/40416117_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3fdc45e7278d843acd5a053a929dc465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан совещание президент шавкат мирзиёев частные кадастровые инженеры меры улучшение учет земли кадастровые услуги
узбекистан совещание президент шавкат мирзиёев частные кадастровые инженеры меры улучшение учет земли кадастровые услуги

В Узбекистане начнут работу частные кадастровые инженеры — Мирзиёев

20:48 27.10.2023 (обновлено: 20:57 27.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
На прошедшем в пятницу совещании с президентом определили меры по улучшению учета земли и кадастровых услуг.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. С 1 июля 2024 года во всех регионах Узбекистана начнут деятельность частные кадастровые инженеры. Об этом стало известно в пятницу на совещании с президентом, посвященном вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркивалось, что за последние годы в этой области проделана большая работа. В частности, для топографических измерений Агентству по кадастру были предоставлены специальный самолет и аэрофотоаппарат, 112 дронов. Для цифровизации отрасли запущено 6 информационных систем и дата-центр.
"Благодаря этому за последние три года созданы электронные карты 96% земель. Было зарегистрировано и включено в налогооблагаемую базу 40 миллионов гектаров земли. Кадастровой системой охвачено 790 тысяч новых и 520 тысяч ранее неучтенных построек. За счет этого создан источник поступлений в бюджет в размере 1,1 триллиона сумов", — говорится в сообщении.
Также 425 тысяч гектаров земли распределено между 675 тысячами жителей и фермеров благодаря кадастровому оформлению 1,2 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся в резерве.
Однако в сфере предстоит еще много работы. В частности, не оформлены кадастры на 146 тысяч километров внутренних дорог и прилегающих к ним территорий.
"Аналогичная ситуация и в водном хозяйстве. Свободные земли вокруг водоемов, каналов и коллекторов могут быть переданы жителям и предпринимателям через аукцион. Однако сегодня из 827 тысяч гектаров земель водного фонда только 380 тысяч гектаров имеют кадастровые документы", — говорится в сообщении.
В связи с этим дано поручение завершить составление кадастра дорожного и водного фонда и создать условия для их использования. Было отмечено, что благодаря этому можно обеспечить работой 1 миллион человек.
По оценкам, 2,4 миллиона домохозяйств в республике не имеют документов на собственность. Без оформления кадастра они ограничены в экономических правах. Поэтому поставлена ​​задача завершить разработку законопроекта о предоставлении права собственности на неоформленное жилье.
Также было предложено изменить категорию 817 тысяч гектаров земли, которые уже долгие годы используется для жилья, но по документам остаются землями сельскохозяйственного назначения.
Актуальным вопросом остается и большая загруженность органов кадастра. В этом году было оказано 1,5 миллиона кадастровых услуг, из них 600 тысяч были связаны с составлением кадастровых дел. Этим занимаются 25 процентов сотрудников системы.
В связи с этим в городе Ташкенте и Ташкентской области в качестве эксперимента был введен институт частного кадастрового инженера, организована деятельность 165 частных кадастровых инженеров.
"По итогам эксперимента планируется привлечь в сферу частный сектор. Граждане смогут обращаться к частному или государственному кадастру по своему выбору. Для этого данные об объектах недвижимости будут переведены в новую информационную систему "УЗКАД", а с 1 июля 2024 года во всех регионах республики начнут деятельность частные кадастровые инженеры", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2023
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам рационального использования земельных ресурсов, улучшения учета земли и оказания кадастровых услуг.
© Пресс-служба президента Узбекистана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0