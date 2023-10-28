https://uz.sputniknews.ru/20231028/senat-uzbekistan-surayyo-raxmonova-doljnost-detskiy-ombudsman-40428208.html
Сенат Узбекистана избрал Сурайё Рахмонову на должность Детского омбудсмана
Сенат Узбекистана избрал Сурайё Рахмонову на должность Детского омбудсмана
Принято соответствующее постановление верхней палаты парламента
2023-10-28T12:04+0500
2023-10-28T12:04+0500
2023-10-28T12:04+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
детский омбудсман
сурайё рахмонова
заседание
должность
постановление
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сенат принял постановление об избрании Сурайё Рахмоновой на должность Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка (Детского омбудсмана), сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году в Ташкенте. Окончив Ташкентский государственный юридический университет, получила степень бакалавра в 2000 году и степень магистра в 2002 году. В 2015 году ей присвоено ученое звание доцента, а в 2018 году — научная степень доктора юридических наук.В 2018-2019 годах Сурайё Рахмонова была руководителем Службы по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры. С 2019 года — начальник управления в АИМК. В 2022 году работала в отделе по связям с общественностью Сената. В настоящее время Сурайё Рахмонова занимает должность Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка (Детского омбудсмана). Женщины-руководители в государственном управлении Узбекистана
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узбекистан сенат сурайё рахмонова должность детский омбудсман постановление верхняя палата парламент
узбекистан сенат сурайё рахмонова должность детский омбудсман постановление верхняя палата парламент
Сенат Узбекистана избрал Сурайё Рахмонову на должность Детского омбудсмана
Принято соответствующее постановление верхней палаты парламента.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Сенат принял постановление об избрании Сурайё Рахмоновой на должность Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка (Детского омбудсмана), сообщает пресс-служба
верхней палаты парламента.
"На сорок шестом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса рассмотрен вопрос об избрании Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (Детского омбудсмана)", — говорится в сообщении.
Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году в Ташкенте. Окончив Ташкентский государственный юридический университет, получила степень бакалавра в 2000 году и степень магистра в 2002 году. В 2015 году ей присвоено ученое звание доцента, а в 2018 году — научная степень доктора юридических наук.
В 2018-2019 годах Сурайё Рахмонова была руководителем Службы по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры. С 2019 года — начальник управления в АИМК. В 2022 году работала в отделе по связям с общественностью Сената.
В настоящее время Сурайё Рахмонова занимает должность Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка (Детского омбудсмана).