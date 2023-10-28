https://uz.sputniknews.ru/20231028/senat-uzbekistan-surayyo-raxmonova-doljnost-detskiy-ombudsman-40428208.html

Сенат Узбекистана избрал Сурайё Рахмонову на должность Детского омбудсмана

Сенат Узбекистана избрал Сурайё Рахмонову на должность Детского омбудсмана

Принято соответствующее постановление верхней палаты парламента

2023-10-28T12:04+0500

2023-10-28T12:04+0500

2023-10-28T12:04+0500

узбекистан

сенат республики узбекистан

детский омбудсман

сурайё рахмонова

заседание

должность

постановление

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Сенат принял постановление об избрании Сурайё Рахмоновой на должность Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка (Детского омбудсмана), сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году в Ташкенте. Окончив Ташкентский государственный юридический университет, получила степень бакалавра в 2000 году и степень магистра в 2002 году. В 2015 году ей присвоено ученое звание доцента, а в 2018 году — научная степень доктора юридических наук.В 2018-2019 годах Сурайё Рахмонова была руководителем Службы по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры. С 2019 года — начальник управления в АИМК. В 2022 году работала в отделе по связям с общественностью Сената. В настоящее время Сурайё Рахмонова занимает должность Уполномоченного Олий Мажлиса Узбекистана по правам ребенка (Детского омбудсмана). Женщины-руководители в государственном управлении Узбекистана

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