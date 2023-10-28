https://uz.sputniknews.ru/20231028/shaxtye-kazaxstan-avariya-glavnoye-40430781.html

На шахте в Казахстане произошла авария — главное к этому часу

На шахте в Казахстане произошла авария — главное к этому часу

По последним данным, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются

2023-10-28T15:43+0500

2023-10-28T15:43+0500

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казахстан

авария

шахта

взрыв

взрыв

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "АрселорМитталТемиртау". По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область.Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщается на сайте Кремля.По последним данным МЧС Казахстана, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются. В связи с трагедией Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане.Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", говорится в сообщении.

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