https://uz.sputniknews.ru/20231028/shaxtye-kazaxstan-avariya-glavnoye-40430781.html
На шахте в Казахстане произошла авария — главное к этому часу
На шахте в Казахстане произошла авария — главное к этому часу
По последним данным, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются
2023-10-28T15:43+0500
2023-10-28T15:43+0500
2023-10-28T15:45+0500
казахстан
авария
шахта
взрыв
взрыв
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "АрселорМитталТемиртау". По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область.Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщается на сайте Кремля.По последним данным МЧС Казахстана, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются. В связи с трагедией Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане.Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", говорится в сообщении.
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казахстан карагандинская область президент касым-жомарт токаев авария шахта имени костенко шахтеры гибель поиски
казахстан карагандинская область президент касым-жомарт токаев авария шахта имени костенко шахтеры гибель поиски
На шахте в Казахстане произошла авария — главное к этому часу
15:43 28.10.2023 (обновлено: 15:45 28.10.2023)
По последним данным, погибли 32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
В субботу в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу компании "АрселорМитталТемиртау".
По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
"На момент аварии в шахте им. Костенко находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. Тела семи шахтеров обнаружены без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл
в Карагандинскую область.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", — говорится в сообщении.
Токаев поручил правительству прекратить
инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".
"Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин выразил
глубокие соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за аварии на угольной шахте в Карагандинской области, сообщается на сайте
Кремля.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей", — говорится в телеграмме.
По последним данным МЧС Казахстана, погибли
32 человека, поиски 14 шахтеров продолжаются.
В связи с трагедией Токаев объявил 29 октября днем общенационального траура в Казахстане.
Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", говорится в сообщении.