https://uz.sputniknews.ru/20231028/svo-rossiyskaya-pvo-sbila-dva-ukrainskix-voyennyx-samoleta-40432402.html
СВО: Российская ПВО сбила два украинских военных самолета
СВО: Российская ПВО сбила два украинских военных самолета
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды и дроны
2023-10-28T18:14+0500
2023-10-28T18:14+0500
2023-10-28T18:14+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, рассказали в субботу в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия украина пво сво спецоперация военный самолет ракеты atacms управляемые авиационные бомбы jdam противорадиолокационные ракеты harm реактивные снаряды дроны
россия украина пво сво спецоперация военный самолет ракеты atacms управляемые авиационные бомбы jdam противорадиолокационные ракеты harm реактивные снаряды дроны
СВО: Российская ПВО сбила два украинских военных самолета
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды и дроны.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, рассказали в субботу в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости
.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях.