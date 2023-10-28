https://uz.sputniknews.ru/20231028/svo-rossiyskaya-pvo-sbila-dva-ukrainskix-voyennyx-samoleta-40432402.html

СВО: Российская ПВО сбила два украинских военных самолета

СВО: Российская ПВО сбила два украинских военных самолета

Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила оперативно-тактические ракеты ATACMS, управляемые авиационные бомбы JDAM, противорадиолокационные ракеты HARM, реактивные снаряды и дроны

2023-10-28T18:14+0500

2023-10-28T18:14+0500

2023-10-28T18:14+0500

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, четыре ракеты ATACMS, 36 дронов и другие цели, рассказали в субботу в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, две управляемые авиационные бомбы JDAM, три противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 36 дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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