В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая" — фото
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Выставка узбекско-китайского культурного обмена "Природные шедевры Узбекистана и Китая" посвящена 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана в Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая", сообщает корреспондент Sputnik.
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Здесь представили более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана.
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Для проведения этой выставки в сентябре были организованы пленэры выдающихся художников двух стран. В рамках мероприятий с 20 сентября по 5 октября в Ташкент приехали 20 профессиональных художников Китая для создания произведений, отражающих природу и традиции Узбекистана. Они посетили Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.
В свою очередь 20 художников из Узбекистана посетили Китай для создания картин, отражающих природу, традиции и достопримечательности Китая.
Созданные произведения искусства будут экспонироваться в авторитетных музеях и выставочных залах Узбекистана и Китая.
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Часть картин, представленных в экспозиции выставки, передадут в фонд Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь".
Выставка продлится до 1 ноября. По ее итогам часть картин узбекских художников передадут правительству Китая.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистан с визитом прибыл министр культуры и туризма Китая.