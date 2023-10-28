https://uz.sputniknews.ru/20231028/tashkent-vystavka-prirodnyye-shedevry-uzbekistan-kitay-foto-40425743.html

В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая" — фото

В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая" — фото

Выставка узбекско-китайского культурного обмена "Природные шедевры Узбекистана и Китая" посвящена 10-летию инициативы "Один пояс – один путь"

2023-10-28T11:37+0500

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узбекистан

китай

выставка

фото

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природа

художник

художники

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана в Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая", сообщает корреспондент Sputnik. Здесь представили более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана. Для проведения этой выставки в сентябре были организованы пленэры выдающихся художников двух стран. В рамках мероприятий с 20 сентября по 5 октября в Ташкент приехали 20 профессиональных художников Китая для создания произведений, отражающих природу и традиции Узбекистана. Они посетили Самаркандскую и Кашкадарьинскую области. В свою очередь 20 художников из Узбекистана посетили Китай для создания картин, отражающих природу, традиции и достопримечательности Китая. Созданные произведения искусства будут экспонироваться в авторитетных музеях и выставочных залах Узбекистана и Китая. Часть картин, представленных в экспозиции выставки, передадут в фонд Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь". Выставка продлится до 1 ноября. По ее итогам часть картин узбекских художников передадут правительству Китая. Ранее мы сообщали, что в Узбекистан с визитом прибыл министр культуры и туризма Китая.

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