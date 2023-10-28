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https://uz.sputniknews.ru/20231028/tashkent-vystavka-prirodnyye-shedevry-uzbekistan-kitay-foto-40425743.html
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая" — фото
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая" — фото
Выставка узбекско-китайского культурного обмена "Природные шедевры Узбекистана и Китая" посвящена 10-летию инициативы "Один пояс – один путь"
2023-10-28T11:37+0500
2023-10-28T11:37+0500
узбекистан
китай
выставка
фото
культура
природа
художник
художники
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана в Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая", сообщает корреспондент Sputnik. Здесь представили более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана. Для проведения этой выставки в сентябре были организованы пленэры выдающихся художников двух стран. В рамках мероприятий с 20 сентября по 5 октября в Ташкент приехали 20 профессиональных художников Китая для создания произведений, отражающих природу и традиции Узбекистана. Они посетили Самаркандскую и Кашкадарьинскую области. В свою очередь 20 художников из Узбекистана посетили Китай для создания картин, отражающих природу, традиции и достопримечательности Китая. Созданные произведения искусства будут экспонироваться в авторитетных музеях и выставочных залах Узбекистана и Китая. Часть картин, представленных в экспозиции выставки, передадут в фонд Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь". Выставка продлится до 1 ноября. По ее итогам часть картин узбекских художников передадут правительству Китая. Ранее мы сообщали, что в Узбекистан с визитом прибыл министр культуры и туризма Китая.
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узбекистан китай ташкент выставка природные шедевры инициатива один пояс один путь фото культура узбекско-китайский культурный обмен
узбекистан китай ташкент выставка природные шедевры инициатива один пояс один путь фото культура узбекско-китайский культурный обмен

В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая" — фото

11:37 28.10.2023
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка Природные шедевры Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© Махфуза Гаффарова
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Выставка узбекско-китайского культурного обмена "Природные шедевры Узбекистана и Китая" посвящена 10-летию инициативы "Один пояс – один путь".
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. В Государственном музее истории Узбекистана в Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая", сообщает корреспондент Sputnik.
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка Природные шедевры Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Здесь представили более 40 картин узбекских и китайских художников с изображением уникальных достопримечательностей, природных явлений и животного мира Узбекистана.
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка Природные шедевры Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Для проведения этой выставки в сентябре были организованы пленэры выдающихся художников двух стран. В рамках мероприятий с 20 сентября по 5 октября в Ташкент приехали 20 профессиональных художников Китая для создания произведений, отражающих природу и традиции Узбекистана. Они посетили Самаркандскую и Кашкадарьинскую области.
В свою очередь 20 художников из Узбекистана посетили Китай для создания картин, отражающих природу, традиции и достопримечательности Китая.
Созданные произведения искусства будут экспонироваться в авторитетных музеях и выставочных залах Узбекистана и Китая.
© Махфуза ГаффароваВ Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
В Ташкенте открылась выставка Природные шедевры Узбекистана и Китая - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
В Ташкенте открылась выставка "Природные шедевры Узбекистана и Китая"
© Махфуза Гаффарова
Часть картин, представленных в экспозиции выставки, передадут в фонд Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь".
Выставка продлится до 1 ноября. По ее итогам часть картин узбекских художников передадут правительству Китая.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистан с визитом прибыл министр культуры и туризма Китая.
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