https://uz.sputniknews.ru/20231028/tatarstan-rustam-minnixanov-farrux-zakirov-nagrudnyy-znak-40429827.html

Глава Татарстана вручил Фарруху Закирову нагрудный знак — видео

Глава Татарстана вручил Фарруху Закирову нагрудный знак — видео

В ходе встречи Рустам Минниханов и Фаррух Закиров также обсудили укрепление дружеских связей России с Узбекистаном, странами Азии и Востока

2023-10-28T15:19+0500

2023-10-28T15:19+0500

2023-10-28T15:19+0500

узбекистан

татарстан

рустам минниханов

фаррух закиров

нагрудный знак

культура

россия

ялла

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Фарруху Закирову нагрудный знак к почетному званию "Народный артист Республики Татарстан", сообщает "Татар-информ".Закиров прибыл в Татарстан для участия в международном фестивале национальных культур "Россия-Восток" ("Восточный базар в Казани"), уточняют в сообщении. Минниханов поблагодарил Закирова за внимание к фестивалю и значительный вклад в развитие музыкального искусства.Как отметил Рустам Минниханов, Татарстан старается всячески способствовать укреплению дружеских связей России со странами Азии и Востока. Так, недавно республику посетил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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