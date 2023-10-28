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https://uz.sputniknews.ru/20231028/tatarstan-rustam-minnixanov-farrux-zakirov-nagrudnyy-znak-40429827.html
Глава Татарстана вручил Фарруху Закирову нагрудный знак — видео
Глава Татарстана вручил Фарруху Закирову нагрудный знак — видео
В ходе встречи Рустам Минниханов и Фаррух Закиров также обсудили укрепление дружеских связей России с Узбекистаном, странами Азии и Востока
2023-10-28T15:19+0500
2023-10-28T15:19+0500
узбекистан
татарстан
рустам минниханов
фаррух закиров
нагрудный знак
культура
россия
ялла
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Фарруху Закирову нагрудный знак к почетному званию "Народный артист Республики Татарстан", сообщает "Татар-информ".Закиров прибыл в Татарстан для участия в международном фестивале национальных культур "Россия-Восток" ("Восточный базар в Казани"), уточняют в сообщении. Минниханов поблагодарил Закирова за внимание к фестивалю и значительный вклад в развитие музыкального искусства.Как отметил Рустам Минниханов, Татарстан старается всячески способствовать укреплению дружеских связей России со странами Азии и Востока. Так, недавно республику посетил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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узбекистан татарстан россия рустам минниханов фаррух закиров встреча нагрудный знак дружеские связи
узбекистан татарстан россия рустам минниханов фаррух закиров встреча нагрудный знак дружеские связи

Глава Татарстана вручил Фарруху Закирову нагрудный знак — видео

15:19 28.10.2023
© MARSEL BADYKSHINРустам Минниханов вручил Фарруху Закирову нагрудный знак к почетному званию "Народный артист Республики Татарстан"
Рустам Минниханов вручил Фарруху Закирову нагрудный знак к почетному званию Народный артист Республики Татарстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2023
© MARSEL BADYKSHIN
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В ходе встречи Рустам Минниханов и Фаррух Закиров также обсудили укрепление дружеских связей России с Узбекистаном, странами Азии и Востока.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Фарруху Закирову нагрудный знак к почетному званию "Народный артист Республики Татарстан", сообщает "Татар-информ".
"Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с художественным руководителем группы "Ялла" певцом из Узбекистана Фаррухом Закировым. Они обсудили укрепление дружеских связей России с Узбекистаном, странами Азии и Востока. Также руководитель РТ вручил гостю нагрудный знак к почетному званию "Народный артист Татарстана"", — говорится в сообщении.
Закиров прибыл в Татарстан для участия в международном фестивале национальных культур "Россия-Восток" ("Восточный базар в Казани"), уточняют в сообщении. Минниханов поблагодарил Закирова за внимание к фестивалю и значительный вклад в развитие музыкального искусства.
Как отметил Рустам Минниханов, Татарстан старается всячески способствовать укреплению дружеских связей России со странами Азии и Востока. Так, недавно республику посетил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
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