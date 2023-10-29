https://uz.sputniknews.ru/20231029/40439280.html
Число погибших на шахте в Казахстане выросло до 36
Число погибших на шахте в Казахстане выросло до 36
В больницах находится 28 пострадавших, их состояние стабильное, сообщают врачи.
2023-10-29T12:46+0500
2023-10-29T12:46+0500
2023-10-29T12:46+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте МЧС страны.Поиском жертв аварии круглосуточно занимаются 44 спасателя, уточнили в МЧС.Между тем, в больницах Караганды, Абая и Шахтинска сейчас находятся 28 человек.Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме.Авария на шахте имени Костенко произошла в субботу утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В Кабинете министров Казахстана заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.В Казахстане 29 октября объявлен Днем общенационального траура, в память о погибших при аварии в шахте 28 горняков, сообщила пресс-служба президента республики.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погибшие шахта казахстан жертвы
погибшие шахта казахстан жертвы
Число погибших на шахте в Казахстане выросло до 36
В больницах находится 28 пострадавших, их состояние стабильное, сообщают врачи.
ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 36, сообщается на сайте МЧС страны.
"На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров", — говорится в сообщении.
Поиском жертв аварии круглосуточно занимаются 44 спасателя, уточнили в МЧС.
Между тем, в больницах Караганды, Абая и Шахтинска сейчас находятся 28 человек.
"Состояние пациентов без ухудшения, проводится детоксикационная и симптоматическое лечение. Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой", - сообщают в управлении здравоохранения региона.
Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме.
Авария на шахте имени Костенко произошла в субботу утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.
Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В Кабинете министров Казахстана заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.
В Казахстане 29 октября объявлен Днем общенационального траура, в память о погибших при аварии в шахте 28 горняков, сообщила пресс-служба президента республики.