https://uz.sputniknews.ru/20231029/diplomaty-vstretilis-s-uzbekskimi-studentami-na-urale-40441807.html
Дипломаты встретились с узбекскими студентами на Урале
Дипломаты встретились с узбекскими студентами на Урале
Учащимся рассказали о развитии образования, науки, духовности и просвещения в Узбекистане.
2023-10-29T15:57+0500
2023-10-29T15:57+0500
2023-10-29T15:57+0500
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студенты
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ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Дипломаты провели встречу с узбекскими студентами, обучающимися в Уральском государственном университете путей сообщения, сообщает ИА "Дунё".Учащимся рассказали о развитии образования, науки, духовности и просвещения, создании всех условий для образования молодежи, ее вовлечении в научно-исследовательские процессы в республике.Как отметила на встрече проректор по международным связям университета Наталия Анашкина, в последние годы большую часть обучающихся в учебных заведениях составляют узбекские студенты, и отметила, что в будущем намерена поехать в нашу страну для привлечения молодежи к обучению.По словам проректора, уральский вуз в настоящее время сотрудничает с Ташкентским государственным транспортным университетом по подготовке квалифицированных кадров по направлению строительства международных автомобильных дорог.
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дипломаты встреча узбекистан узбекские студенты урал
дипломаты встреча узбекистан узбекские студенты урал
Дипломаты встретились с узбекскими студентами на Урале
Учащимся рассказали о развитии образования, науки, духовности и просвещения в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik
. Дипломаты провели встречу с узбекскими студентами, обучающимися в Уральском государственном университете путей сообщения, сообщает ИА "Дунё"
.
Учащимся рассказали о развитии образования, науки, духовности и просвещения, создании всех условий для образования молодежи, ее вовлечении в научно-исследовательские процессы в республике.
Как отметила на встрече проректор по международным связям университета Наталия Анашкина, в последние годы большую часть обучающихся в учебных заведениях составляют узбекские студенты, и отметила, что в будущем намерена поехать в нашу страну для привлечения молодежи к обучению.
По словам проректора, уральский вуз в настоящее время сотрудничает с Ташкентским государственным транспортным университетом по подготовке квалифицированных кадров по направлению строительства международных автомобильных дорог.